https://sputnik-georgia.ru/20220331/v-parlamente-gruzii-otsenili-otzyv-posla-ukrainy-265652826.html
В парламенте Грузии оценили отзыв посла Украины
В парламенте Грузии оценили отзыв посла Украины
Вольский назвал решение Зеленского оскорблением не только власти Грузии, но и значительной части общества 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T18:09+0400
2022-03-31T18:09+0400
2022-03-31T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский связал отзыв посла Украины Игоря Долгова с влиянием украинских чиновников, которые, по его словам, связаны с крупнейшей грузинской оппозиционной партией "Единое национальное движение".Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о возвращении послов из Грузии и Марокко. Причина, как пояснил Зеленский, - недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России.По его словам, это "вероятно, связано с группой людей, которые сегодня занимают ключевые посты (на Украине - ред.) и являются, по сути, частью "Национального движения".Вице-спикер расценил отзыв посла Украины из Грузии как демарш."Это оскорбление не только власти, но и значительной части общества, которое без всякой выгоды делится куском хлеба с украинцам, находящимися в тяжелой ситуации", - сказал Вольский.По его словам, поддерживать нужно не президента Украины, а украинский народ, вне зависимости от политических решений, принимаемых Зеленским или политической командой, которая, по его мнению, является не союзником "Национального движения", а его неотъемлемой частью.Не первый разВпервые президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей 1 марта.После заявления Зеленского временным поверенным по делам Украины в Грузии был назначен Андрей Касьянов. Между тем, в середине марта СМИ стало известно, что, несмотря на отзыв, посол Игорь Долгов не покидал Грузию.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России, заявив, что они они навредят только самой Грузии. Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную помощь. Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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политика, новости, грузия, игорь долгов, владимир зеленский, украина, тбилиси, обострение ситуации вокруг украины 2022
В парламенте Грузии оценили отзыв посла Украины
18:09 31.03.2022 (обновлено: 18:34 31.03.2022)
Вольский назвал решение Зеленского оскорблением не только власти Грузии, но и значительной части общества
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский связал отзыв посла Украины Игоря Долгова с влиянием украинских чиновников, которые, по его словам, связаны с крупнейшей грузинской оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о возвращении послов из Грузии и Марокко. Причина, как пояснил Зеленский, - недостаточно продуктивная работа дипломатов, так как страны, в которых они работают, не присоединились к санкциям Запада против России.
"Наше общество не такое уж наивное, чтобы поверить, что послов отозвали, так как они не добились оружия и военной поддержки от Грузии и Марокко. Претензии у него могут быть ко многим странам", - сказал Вольский.
По его словам, это "вероятно, связано с группой людей, которые сегодня занимают ключевые посты (на Украине - ред.) и являются, по сути, частью "Национального движения".
Вице-спикер расценил отзыв посла Украины из Грузии как демарш.
"Это оскорбление не только власти, но и значительной части общества, которое без всякой выгоды делится куском хлеба с украинцам, находящимися в тяжелой ситуации", - сказал Вольский.
По его словам, поддерживать нужно не президента Украины, а украинский народ, вне зависимости от политических решений, принимаемых Зеленским или политической командой, которая, по его мнению, является не союзником "Национального движения", а его неотъемлемой частью.
Не первый раз
Впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Грузии из-за "неморальной позиции" грузинских властей 1 марта.
После заявления Зеленского временным поверенным по делам Украины в Грузии был назначен Андрей Касьянов. Между тем, в середине марта СМИ стало известно, что, несмотря на отзыв, посол Игорь Долгов не покидал Грузию.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России, заявив, что они они навредят только самой Грузии. Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную помощь.
Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.