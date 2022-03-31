https://sputnik-georgia.ru/20220331/v-tbilisi-prozvuchit-muzyka-igorya-stravinskogo--265655345.html

В Тбилиси прозвучит музыка Игоря Стравинского

В Тбилиси прозвучит музыка Игоря Стравинского

На вечере в Центре Кахидзе прозвучат бессмертные произведения двух композиторов 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T20:33+0400

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2022-03-31T20:33+0400

джансуг кахидзе

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тбилисский симфонический оркестр

концерт

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет в столичном Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе 8 апреля, говорится в сообщении организаторов.На вечере выступят Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, а также хор Кутаисского оперного театра.Под дирижерством маэстро Реваза Джавахишвили на концерте будут исполнены балет Стравинского "Аполлон Мусагет" и духовная кантата Франсиса Пуленка "Stabat mater" для солистов, хора и симфонического оркестра.Партию сопрано исполнит Мариам Пирцхалаишвили.Начало концерта в 19:30.

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джансуг кахидзе, тбилиси, культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр, концерт