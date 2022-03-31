https://sputnik-georgia.ru/20220331/v-tbilisi-prozvuchit-muzyka-igorya-stravinskogo--265655345.html
В Тбилиси прозвучит музыка Игоря Стравинского
В Тбилиси прозвучит музыка Игоря Стравинского
На вечере в Центре Кахидзе прозвучат бессмертные произведения двух композиторов 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T20:33+0400
2022-03-31T20:33+0400
2022-03-31T20:33+0400
джансуг кахидзе
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тбилисский симфонический оркестр
концерт
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет в столичном Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе 8 апреля, говорится в сообщении организаторов.На вечере выступят Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, а также хор Кутаисского оперного театра.Под дирижерством маэстро Реваза Джавахишвили на концерте будут исполнены балет Стравинского "Аполлон Мусагет" и духовная кантата Франсиса Пуленка "Stabat mater" для солистов, хора и симфонического оркестра.Партию сопрано исполнит Мариам Пирцхалаишвили.Начало концерта в 19:30.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джансуг кахидзе, тбилиси, культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр, концерт
В Тбилиси прозвучит музыка Игоря Стравинского
На вечере в Центре Кахидзе прозвучат бессмертные произведения двух композиторов
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Концерт симфонической музыки пройдет в столичном Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе 8 апреля, говорится в сообщении организаторов.
На вечере выступят Тбилисский симфонический оркестр, Государственная хоровая капелла Грузии, а также хор Кутаисского оперного театра.
Под дирижерством маэстро Реваза Джавахишвили на концерте будут исполнены балет Стравинского "Аполлон Мусагет" и духовная кантата Франсиса Пуленка "Stabat mater" для солистов, хора и симфонического оркестра.
Партию сопрано исполнит Мариам Пирцхалаишвили.