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В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео
В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео
Санкции, последовавшие за украинским кризисом, сжимают цепочки поставок по всему миру. Цены на топливо растут во многих государствах, в том числе и в Японии... 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T17:39+0400
2022-03-31T17:39+0400
2022-03-31T17:42+0400
видео
мультимедиа
япония
антироссийские санкции
бензин
цены на топливо
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В Японии, которая сильно зависит от импорта энергоносителей, цена на бензин превысила 170 иен (около 1,38 доллара США) за литр. В то же время поставки природного газа в Японию также в значительной степени зависят от российского импорта. При этом примерно одна пятая часть газа поступает в Японию из России. По мере роста цен на энергоносители увеличиваются и расходы японских транспортных предприятий.
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В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео
Санкции, последовавшие за украинским кризисом, сжимают цепочки поставок по всему миру. В Японии, которая сильно зависела от импорта энергоносителей, цена на бензин до сих пор превысила 170 иен (около 1,38 доллара США) за литр.
В то же время поставки природного газа в Японию также в значительной степени зависят от российского импорта, при этом примерно одна пятая часть газа поступает из России. По мере роста цен на энергоносители росли и расходы японских транспортных предприятий.
2022-03-31T17:39+0400
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видео, мультимедиа, япония, антироссийские санкции, бензин, цены на топливо, видео
В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео
17:39 31.03.2022 (обновлено: 17:42 31.03.2022)
Санкции, последовавшие за украинским кризисом, сжимают цепочки поставок по всему миру. Цены на топливо растут во многих государствах, в том числе и в Японии. Подробнее - в видео
В Японии, которая сильно зависит от импорта энергоносителей, цена на бензин превысила 170 иен (около 1,38 доллара США) за литр.
В то же время поставки природного газа в Японию также в значительной степени зависят от российского импорта. При этом примерно одна пятая часть газа поступает в Японию из России. По мере роста цен на энергоносители увеличиваются и расходы японских транспортных предприятий.