https://sputnik-georgia.ru/20220331/v-yaponii-prodolzhaetsya-rost-tsen-na-benzin-iz-za-antirossiyskikh-sanktsiy---video-265652932.html

В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео

В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео

Санкции, последовавшие за украинским кризисом, сжимают цепочки поставок по всему миру. Цены на топливо растут во многих государствах, в том числе и в Японии... 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T17:39+0400

2022-03-31T17:39+0400

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видео

мультимедиа

япония

антироссийские санкции

бензин

цены на топливо

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В Японии, которая сильно зависит от импорта энергоносителей, цена на бензин превысила 170 иен (около 1,38 доллара США) за литр. В то же время поставки природного газа в Японию также в значительной степени зависят от российского импорта. При этом примерно одна пятая часть газа поступает в Японию из России. По мере роста цен на энергоносители увеличиваются и расходы японских транспортных предприятий.

япония

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

В Японии продолжается рост цен на бензин из-за антироссийских санкций - видео Санкции, последовавшие за украинским кризисом, сжимают цепочки поставок по всему миру. В Японии, которая сильно зависела от импорта энергоносителей, цена на бензин до сих пор превысила 170 иен (около 1,38 доллара США) за литр. В то же время поставки природного газа в Японию также в значительной степени зависят от российского импорта, при этом примерно одна пятая часть газа поступает из России. По мере роста цен на энергоносители росли и расходы японских транспортных предприятий. 2022-03-31T17:39+0400 true PT0M37S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, япония, антироссийские санкции, бензин, цены на топливо, видео