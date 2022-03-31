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Запутавшегося в сетях дельфина спасли у берегов Аджарии
Запутавшегося в сетях дельфина спасли у берегов Аджарии
Во время операции по спасению дельфин не сопротивлялся и спокойно позволил снять с себя сеть 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T21:55+0400
2022-03-31T21:55+0400
2022-03-31T22:07+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Спасатели у берегов черноморского курорта спасли дельфина, запутавшегося в водорослях и сетях, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы, спасатели, патрулирующие территорию у берегов Кобулети, заметили дельфина, отчаянно пытавшегося освободится из коварной ловушки из сетей и водорослей.Спасатели подплыли к животному на катере, сняли с него сеть и отпустили его в безопасную часть моря. Во время операции по спасению дельфин не сопротивлялся и спокойно позволил снять с себя сеть.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кобулети, дельфины, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Запутавшегося в сетях дельфина спасли у берегов Аджарии
21:55 31.03.2022 (обновлено: 22:07 31.03.2022)
Во время операции по спасению дельфин не сопротивлялся и спокойно позволил снять с себя сеть
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Спасатели у берегов черноморского курорта спасли дельфина, запутавшегося в водорослях и сетях, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным службы, спасатели, патрулирующие территорию у берегов Кобулети, заметили дельфина, отчаянно пытавшегося освободится из коварной ловушки из сетей и водорослей.
Спасатели подплыли к животному на катере, сняли с него сеть и отпустили его в безопасную часть моря. Во время операции по спасению дельфин не сопротивлялся и спокойно позволил снять с себя сеть.