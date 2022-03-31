https://sputnik-georgia.ru/20220331/zaputavshegosya-v-setyakh-delfina-spasli-u-beregov-adzharii-265658780.html

Запутавшегося в сетях дельфина спасли у берегов Аджарии

Запутавшегося в сетях дельфина спасли у берегов Аджарии

Во время операции по спасению дельфин не сопротивлялся и спокойно позволил снять с себя сеть 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T21:55+0400

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грузия

новости

происшествия

кобулети

дельфины

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Спасатели у берегов черноморского курорта спасли дельфина, запутавшегося в водорослях и сетях, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы, спасатели, патрулирующие территорию у берегов Кобулети, заметили дельфина, отчаянно пытавшегося освободится из коварной ловушки из сетей и водорослей.Спасатели подплыли к животному на катере, сняли с него сеть и отпустили его в безопасную часть моря. Во время операции по спасению дельфин не сопротивлялся и спокойно позволил снять с себя сеть.

кобулети

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, кобулети, дельфины, служба по управлению чрезвычайными ситуациями