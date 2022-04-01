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Беларусь и РФ намерены полностью отменить роуминг к лету
Беларусь и РФ намерены полностью отменить роуминг к лету
Также с 1 апреля Москва и Минск отменяют плату за входящие звонки в роуминге 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T17:55+0400
2022-04-01T17:55+0400
2022-04-01T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Россия и Беларусь намерены к началу лета отменить роуминг между двумя государствами. Эту информацию подтвердил журналистам российский посол в Минске Борис Грызлов."Полностью он, в соответствии с решением Высшего госсовета, будет отменен до 1 июня", — заявил дипломат в столице Беларуси на презентации книги Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа".Также с 1 апреля Москва и Минск отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Решение об этом в конце марта приняла группа высокого уровня Совета министров Союзного государства, отмечают в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь, россия, новости, в мире, общество
Беларусь и РФ намерены полностью отменить роуминг к лету
Также с 1 апреля Москва и Минск отменяют плату за входящие звонки в роуминге
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Россия и Беларусь намерены к началу лета отменить роуминг между двумя государствами. Эту информацию подтвердил журналистам российский посол в Минске Борис Грызлов.
"Полностью он, в соответствии с решением Высшего госсовета, будет отменен до 1 июня", — заявил дипломат в столице Беларуси на презентации книги Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа".
Также с 1 апреля Москва и Минск отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Решение об этом в конце марта приняла группа высокого уровня Совета министров Союзного государства, отмечают в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.