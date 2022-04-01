https://sputnik-georgia.ru/20220401/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-1-aprelya-265666187.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 1 апреля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 1 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T12:33+0400

2022-04-01T12:33+0400

2022-04-01T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузинские медики из 407 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 194 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 788 тестов на коронавирус, 20 485 – на антиген, 2 303 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 648 653 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 303 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 626 296 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 748.На данный момент в стране 5 583 активных случая, из них 524 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 124 пациентов тяжелое. 5 059 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 31 марта составляет 1,79%, за две недели – 3,2%, за семь дней – 2,57%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19