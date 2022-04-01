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Дорога Сачхере-Они открылась для грузовиков
Дорога Сачхере-Они открылась для грузовиков
Дорога была временно закрыта для грузовых машин из-за погодных условий 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T10:29+0400
2022-04-01T10:29+0400
2022-04-01T10:29+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Движение на дороге Сачхере-Они восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Данный участок дороги был закрыт для трейлеров из-за снегопада. Восстановить движение удалось в результате проведенных интенсивных очистительных работ.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
Дорога Сачхере-Они открылась для грузовиков
Дорога была временно закрыта для грузовых машин из-за погодных условий
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik.
Движение на дороге Сачхере-Они восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Данный участок дороги был закрыт для трейлеров из-за снегопада. Восстановить движение удалось в результате проведенных интенсивных очистительных работ.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.