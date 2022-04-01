https://sputnik-georgia.ru/20220401/doroga-sachkhere-oni-otkrylas-dlya-gruzovikov-265663891.html

Дорога Сачхере-Они открылась для грузовиков

Дорога Сачхере-Они открылась для грузовиков

Дорога была временно закрыта для грузовых машин из-за погодных условий 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T10:29+0400

2022-04-01T10:29+0400

2022-04-01T10:29+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Движение на дороге Сачхере-Они восстановлено для машин с прицепом и полуприцепом, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Данный участок дороги был закрыт для трейлеров из-за снегопада. Восстановить движение удалось в результате проведенных интенсивных очистительных работ.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог