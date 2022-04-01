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ЕСПЧ принял к рассмотрению иск по событиям 5-6 июля 2021 года

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск по событиям 5-6 июля 2021 года

Основной акцент иска сделан на бездействие государства во время осуществления насилия 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T17:37+0400

2022-04-01T17:37+0400

2022-04-01T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск организации по защите прав ЛГБТ-сообщества "Тбилиси Прайд", которая обжаловала насилие в отношении организаторов "Марша достоинства" сторонников ЛГБТ 5-6 июля, говорится в сообщении организации."Марш достоинства" в рамках недели защиты прав ЛГБТ-сообщества в Грузии должен был состоятся 5 июля в Тбилиси. В этот день противники марша не только не дали пройти маршу, но и разгромили офис "Тбилиси Прайд" и напали на журналистов, находящихся на месте проведения марша. Стычки прошли и на следующий день, когда сторонники ЛГБТ-сообщества и противники насильственных действий собрались на акцию у здания парламента.По данным организации "Тбилиси Прайд", в ЕСПЧ они обжаловали события 5-6 июля как нарушение следующих статей Европейской конвенции прав человека: запрет дискриминации, свобода собраний и объединений и запрет пыток.Основной акцент иска сделан на бездействие государства во время осуществления насилия, безнаказанность организаторов насилия, неэффективное расследование и непризнание пострадавших от насилия жертвами преступления.Это уже третий иск в ЕСПЧ, который подается из-за недостаточной защиты прав ЛГБТ-сообщества в Грузии. Государство проиграло два иска - один по событиям 17 мая 2013 года, другой - событий 17 мая 2012 года. В обоих случаях суд посчитал, что государство не смогло защитить представителей ЛГБТ-сообщества и обязал власти выплатить денежные компенсации пострадавшим.

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