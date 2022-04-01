https://sputnik-georgia.ru/20220401/futbolist-kvaratskheliya-podpisal-kontrakt-s-batumskim-dinamo-na-dva-goda---sportdirektor-265678289.html
Футболист Кварацхелия подписал контракт с батумским "Динамо" на два года - спортдиректор
Футболист Кварацхелия подписал контракт с батумским "Динамо" на два года - спортдиректор
ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T18:12+0400
2022-04-01T18:12+0400
2022-04-01T18:12+0400
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клуб "рубин"
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия подписал двухлетний контракт с батумским "Динамо", заявил спортивный директор грузинского клуба Владимир Двалишвили итальянскому порталу serieanews.com.Футболист и казанский "Рубин" договорились о досрочном расторжении контракта, и Кварацхелия приехал в Батуми свободным агентом.По его словам, грядущим летом будет очень интересно посмотреть на его будущее, он решит, куда перейти."У нас был фантастический шанс, и мы не могли упустить его", - подчеркнул Двалишвили.Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за ситуации на Украине."Мы учли тот факт, что он и его семья стали объектом критики и агрессии в Грузии за то, что находятся в российском клубе. Кроме того, это решение было принято в интересах игрока", — говорится в заявлении "Рубина" по поводу расторжения контракта с футболистом.Всего за "Рубин" Кварацхелия провел 73 матча, забил девять голов и отдал 18 результативных передач. До этого он вступал за "Динамо" (Тбилиси) и "Рустави", а также за московский "Локомотив".
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, фк "динамо" батуми, клуб "рубин", чемпионат грузии по футболу
Футболист Кварацхелия подписал контракт с батумским "Динамо" на два года - спортдиректор
ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия подписал двухлетний контракт с батумским "Динамо", заявил спортивный директор грузинского клуба Владимир Двалишвили итальянскому порталу serieanews.com.
Футболист и казанский "Рубин" договорились о досрочном расторжении контракта, и Кварацхелия приехал в Батуми свободным агентом.
"Агент футболиста сказал мне, что у нас будет возможность привезти его в Батуми, я был этому рад и сразу согласился. Мы подписали контракт на два года", - сообщил Двалишвили.
По его словам, грядущим летом будет очень интересно посмотреть на его будущее, он решит, куда перейти.
"У нас был фантастический шанс, и мы не могли упустить его", - подчеркнул Двалишвили.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов с клубами в одностороннем порядке до лета 2022 года из-за ситуации на Украине.
"Мы учли тот факт, что он и его семья стали объектом критики и агрессии в Грузии за то, что находятся в российском клубе. Кроме того, это решение было принято в интересах игрока", — говорится в заявлении "Рубина" по поводу расторжения контракта с футболистом.
Всего за "Рубин" Кварацхелия провел 73 матча, забил девять голов и отдал 18 результативных передач. До этого он вступал за "Динамо" (Тбилиси) и "Рустави", а также за московский "Локомотив".