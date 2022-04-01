https://sputnik-georgia.ru/20220401/gruzinskuyu-zabroshennuyu-derevnyu-pokazhut-v-amsterdame-265677770.html

Грузинскую "Заброшенную деревню" покажут в Амстердаме

Грузинскую "Заброшенную деревню" покажут в Амстердаме

Главным героем картины является заброшенная деревушка, олицетворяющая человека, забывшего смысл сотворения мира 01.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе попал в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино KABOOM в Амстердаме (Нидерланды).Цель фестиваля KABOOM, который был создан в 1998 году, заключается в привлечении внимания взрослой аудитории к качественной анимации, а также в продвижении анимационной продукции в кинотеатрах и на телевидении.Показ анимационного фильма состоится 2 апреля, в 15:00 в амстердамском музее кино EYE, сообщают в Национальном центре Грузии. В этот же день продюсер "Заброшенной деревни" Мариам Канделаки станет гостьей платформы Filmmakers Talk.Фильм "Заброшенная деревня" впервые был показан в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где его отметили премией Министерства иностранных дел Японии.В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.

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