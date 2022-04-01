https://sputnik-georgia.ru/20220401/gruziya-budet-predstavlena-na-londonskoy-knizhnoy-yarmarke-265584798.html

Грузия будет представлена на Лондонской книжной ярмарке

Грузия будет представлена на Лондонской книжной ярмарке

На грузинском национальном стенде площадью 18 кв. м будут представлены около 200 новых грузинских изданий 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия будет представлена ​​национальным стендом на Лондонской книжной ярмарке, которая пройдет 5-7 апреля 2022 года.Лондонская книжная ярмарка (The London Book Fair) – ведущий форум мирового издательского сообщества, который каждую весну собирает издателей, книготорговцев, библиотекарей и других участников мирового книжного рынка. Впервые выставка была проведена в 1971 году и проходит с тех пор ежегодно.Представлять Грузию на Лондонской книжной ярмарке будут Ассоциация книгоиздателей и распространителей книг Грузии и Дом писателей.Стоит отметить, что Грузия участвует в Лондонской книжной ярмарке в восьмой раз, и традиционно служит популяризации грузинских авторов и издателей на британском книжном рынке.На грузинском национальном стенде площадью 18 кв. м будут представлены около 200 новых грузинских изданий, а также каталоги, подготовленные грузинским издательством, Домом писателей и Ассоциацией книгоиздателей и распространителей книг. Кроме того, посетители смогут увидеть на стенде исследование грузинского книжного рынка за 2016-2020 годы, а также работы грузинских художников: Георгия Гагошидзе, Сони Элиашвили, Георгия Джинчарадзе и Теоны Чанишвили.

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