https://sputnik-georgia.ru/20220401/gruziya-i-mvf-dogovorilis-o-novoy-trekhletney-programme-pomoschi-265679865.html
Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи
Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи
Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T19:38+0400
2022-04-01T19:38+0400
2022-04-01T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Между Грузией и Международным валютным фондом достигнута договоренность по новой трехлетней программе для страны.Трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии, говорится в сообщении МВФ.Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ. Рассмотрение запланировано на май.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, мвф
Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи
19:38 01.04.2022 (обновлено: 19:52 01.04.2022)
Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Между Грузией и Международным валютным фондом достигнута договоренность по новой трехлетней программе для страны.
Трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии, говорится в сообщении
МВФ.
Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ. Рассмотрение запланировано на май.