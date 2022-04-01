https://sputnik-georgia.ru/20220401/gruziya-i-mvf-dogovorilis-o-novoy-trekhletney-programme-pomoschi-265679865.html

Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи

Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе помощи

Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T19:38+0400

2022-04-01T19:38+0400

2022-04-01T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Между Грузией и Международным валютным фондом достигнута договоренность по новой трехлетней программе для страны.Трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Согласно договоренностям, выплаты по новой программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR). Эта сумма предполагает 100% квоту Грузии, говорится в сообщении МВФ.Новая трехлетняя программа поможет сохранению и укреплению макроэкономической и финансовой стабильности Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.Для начала осуществления программы ее должен рассмотреть и утвердить Совет директоров МВФ. Рассмотрение запланировано на май.

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грузия, новости, экономика, мвф