https://sputnik-georgia.ru/20220401/gruziya-predstavila-klip-na-pesnyu-dlya-evrovideniya--2022-265682369.html

Грузия представила клип на песню для "Евровидения – 2022"

Грузия представила клип на песню для "Евровидения – 2022"

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus представила клип на песню Lock Me In, с которой представит Грузию на международном песенном конкурсе... 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T20:20+0400

2022-04-01T20:20+0400

2022-04-01T20:20+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

евровидение 2022

новости

грузия

мировая культура

ута бекая

италия

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1e/265608199_56:0:1626:883_1920x0_80_0_0_06aae357c1c369e9a7cca5240118bf55.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus представила клип на песню Lock Me In, с которой представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2022".Группа не стала изменять своему стилю и представила атмосферный клип с яркими, экстравагантными костюмами, продолжая тему цирка.С момента своего основания в 2010 году группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евровидение 2022, новости, грузия, мировая культура, ута бекая, италия, шоу-бизнес