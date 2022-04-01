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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220401/gruziya-predstavila-klip-na-pesnyu-dlya-evrovideniya--2022-265682369.html
Грузия представила клип на песню для "Евровидения – 2022"
Грузия представила клип на песню для "Евровидения – 2022"
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus представила клип на песню Lock Me In, с которой представит Грузию на международном песенном конкурсе... 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T20:20+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus представила клип на песню Lock Me In, с которой представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2022".Группа не стала изменять своему стилю и представила атмосферный клип с яркими, экстравагантными костюмами, продолжая тему цирка.С момента своего основания в 2010 году группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.
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евровидение 2022, новости, грузия, мировая культура, ута бекая, италия, шоу-бизнес

Грузия представила клип на песню для "Евровидения – 2022"

20:20 01.04.2022
© courtesy of Eurovision Song ContestКонцертная сцена конкурса Евровидение (Eurovision)
Концертная сцена конкурса Евровидение (Eurovision) - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2022
© courtesy of Eurovision Song Contest
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus представила клип на песню Lock Me In, с которой представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2022".
Группа не стала изменять своему стилю и представила атмосферный клип с яркими, экстравагантными костюмами, продолжая тему цирка.
В главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.
С момента своего основания в 2010 году группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus - это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.
© photo: courtesy of Città di TorinoТурин, Италия
Турин, Италия - Sputnik Грузия, 1920, 01.04.2022
Турин, Италия
© photo: courtesy of Città di Torino
Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды - Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.
В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.
В прошлом году от Грузии на соревнование поехал Торнике Кипиани с песней "You". Но исполнитель не смог пройти в финал.
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