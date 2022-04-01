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Грузия соблюдает международные финансовые санкции против России – глава МИД

Грузия соблюдает международные финансовые санкции против России – глава МИД

Глава МИД Грузии разъяснил позицию Тбилиси по санкция против РФ 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T10:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия соблюдает международные финансовые санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, завил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.Дипломат сделал заявление на брифинге со своим датским коллегой Йеппе Кофодом.Он также подчеркнул, что "Грузия сделала все возможное, чтобы поддержать наших партнеров на международных платформах, в Совете Безопасности ООН, в Генеральной Ассамблее – обе резолюции были поддержаны Грузией".Залкалиани напомнил, что Грузия "поддержала обе инициативы наших европейских партнеров по внесению дел в Международный уголовный суд наряду с 38 странами. Грузия входила в состав группы 44-х. Вместе с заявлением ЕС мы присоединились к санкциям против Луганска и Донецка в 2014 году".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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