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Грузия стала членом Европейского сотрудничества научных исследований и технологий

Грузия стала членом Европейского сотрудничества научных исследований и технологий

COST является одной из старейших европейских организаций в сфере науки и технологии 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T21:38+0400

2022-04-01T21:38+0400

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грузия

новости

наука

михаил чхенкели

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия стала полноправным членом Европейского сотрудничества в области научных исследований и технологий (COST), сообщает министерство образования и науки.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех грузинских ученых с членством в COST. По его словам, данный статус является большим достижением, который даст возможность ученым включиться в процесс формирования будущего организации.В свою очередь, президент ассоциации COST профессор Ален Берец заявил, что организация будет содействовать интеграции Грузии и Украины в "ландшафт европейских исследований и инноваций".В феврале 2022 года Грузия внесла соответствующую заявку на членство в ассоциацию. 30-31 марта в Париже прошло заседание генассамблеи и комитета высшего руководства, на котором представители государств-членов COST единогласно поддержали членство Грузии в ассоциации.COST является одним из старейших европейских организаций в сфере науки и технологии. Ассоциация была основана в 1971 году. Главные ее цели - установить связи между европейскими исследователями, повысить узнаваемость об их исследовательской деятельности, проводить конференции, организовывать летние научные школы и осуществлять совместные проекты.Странами-членами COST являются 38 государств. COST финансирует сетевые проекты фундаментальных или прикладных исследований длительностью 4 года.

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грузия, новости, наука, михаил чхенкели