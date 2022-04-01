https://sputnik-georgia.ru/20220401/kak-rossiya-i-indiya-budut-protivostoyat-zapadnomu-davleniyu--itogi-peregovorov-lavrova-265680985.html

Как Россия и Индия будут противостоять западному давлению – итоги переговоров Лаврова

Как Россия и Индия будут противостоять западному давлению – итоги переговоров Лаврова

Смотрите в видео выступление главы МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в... 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T15:57+0400

2022-04-01T15:57+0400

2022-04-01T17:58+0400

сергей лавров

мультимедиа

видео

антироссийские санкции

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Аналог SWIFT, разрабатываемый Россией и Индией, укрепление торгового и военного сотрудничества – о каких шагах договорились Москва и Дели, чтобы противодействовать санкциям Запада.

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сергей лавров, мультимедиа, видео, антироссийские санкции, видео