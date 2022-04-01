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Как Россия и Индия будут противостоять западному давлению – итоги переговоров Лаврова
Как Россия и Индия будут противостоять западному давлению – итоги переговоров Лаврова
Смотрите в видео выступление главы МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в... 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T15:57+0400
2022-04-01T15:57+0400
2022-04-01T17:58+0400
сергей лавров
мультимедиа
видео
антироссийские санкции
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Аналог SWIFT, разрабатываемый Россией и Индией, укрепление торгового и военного сотрудничества – о каких шагах договорились Москва и Дели, чтобы противодействовать санкциям Запада.
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сергей лавров, мультимедиа, видео, антироссийские санкции, видео
Как Россия и Индия будут противостоять западному давлению – итоги переговоров Лаврова
15:57 01.04.2022 (обновлено: 17:58 01.04.2022)
Смотрите в видео выступление главы МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели
Аналог SWIFT, разрабатываемый Россией и Индией, укрепление торгового и военного сотрудничества – о каких шагах договорились Москва и Дели, чтобы противодействовать санкциям Запада.