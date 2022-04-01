https://sputnik-georgia.ru/20220401/minkult-obyavil-pobediteley-konkursa-po-prodvizheniyu-nauchno-populyarnogo-kino-265665738.html
Минкульт объявил победителей конкурса по продвижению научно-популярного кино
Минкульт объявил победителей конкурса по продвижению научно-популярного кино
На конкурс поступило 24 заявки, из них в ведомстве выбрали авторов пяти лучших проектов 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T12:16+0400
2022-04-01T12:16+0400
2022-04-01T12:16+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Стали известны победители конкурса "Продвижение документального научно-популярного кино", список опубликовало министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.Список проектов-победителей выглядит следующим образом:1. "Приключения анимации в Грузии" – исполнитель Георгий Чумбуридзе;2. "История, высеченная в скале" – исполнитель киностудия "Хомли";3. "Потомки Лелобурти" – исполнитель "Этно-фильм";4. "…Может у них было другое время" – исполнитель Георгий Молодинашвили;5. "Шедевры грузинской инженерии" – исполнитель продюсерская студия "Акробат".Общий бюджет конкурса составил 110 тысяч лари (более 35,5 тысячи долларов). Заявку для участия в конкурсе подали 24 претендента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости, кино, грузинское кино
Минкульт объявил победителей конкурса по продвижению научно-популярного кино
На конкурс поступило 24 заявки, из них в ведомстве выбрали авторов пяти лучших проектов
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Стали известны победители конкурса "Продвижение документального научно-популярного кино", список опубликовало министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
Список проектов-победителей выглядит следующим образом:
1. "Приключения анимации в Грузии" – исполнитель Георгий Чумбуридзе;
2. "История, высеченная в скале" – исполнитель киностудия "Хомли";
3. "Потомки Лелобурти" – исполнитель "Этно-фильм";
4. "…Может у них было другое время" – исполнитель Георгий Молодинашвили;
5. "Шедевры грузинской инженерии" – исполнитель продюсерская студия "Акробат".
Общий бюджет конкурса составил 110 тысяч лари (более 35,5 тысячи долларов). Заявку для участия в конкурсе подали 24 претендента.