https://sputnik-georgia.ru/20220401/minyust-gruzii-espch-isklyuchil-delo-saakashvili-iz-spiska-rassmatrivaemykh-del-265687568.html
Минюст Грузии: ЕСПЧ исключил дело Саакашвили из списка рассматриваемых дел
Минюст Грузии: ЕСПЧ исключил дело Саакашвили из списка рассматриваемых дел
ЕСПЧ посчитал, что по делу Саакашвили не существует никаких особых обстоятельств с точки зрения прав человека, заявил Минюст 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T23:34+0400
2022-04-01T23:34+0400
2022-04-01T23:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Министерство юстиции Грузии сообщило, что Европейский суд по правам человека изъял дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о нечеловеческом обращении во время лечения в тюрьме из списка рассматриваемых дел, у адвокатов Саакашвили своя версия .Адвокаты Саакашвили подали иск в ЕСПЧ о нечеловеческом обращении с ним в тюремной клинике в ноябре прошлого года и потребовали перевода его в гражданскую клинику как временной меры. В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября 2022 года, представить аргументы и обеспечить безопасность Саакашвили и предоставить ему надлежащую медицинскую помощь, однако 19 ноября экс-президента перевели в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения состояния и вопрос перевода был снят.По информации Минюста, ЕСПЧ посчитал, что по делу Саакашвили не существует никаких особых обстоятельств с точки зрения прав человека, которые требуются для рассмотрения иска.Между тем, адвокаты от имени Михаила Саакашвили распространили сообщение, в котором говорится, что он сам обратился в ЕСПЧ не рассматривать его дело после перевода на лечение в Горийский госпиталь." Я 7 декабря 2021 года сообщил ЕСПЧ, что так как на национальном уровне не исчерпаны все возможности, я не буду подавать иск, но в будущем оставляю за собой это право. На основании этого обращения ЕСПЧ завершил делопроизводство по этому делу", - говорится в сообщении.Саакашвили обвинил Минюст в манипуляции общественном мнении и предоставлении неверной информации.Саакашвили с момента ареста 1 октября 2022 года дважды объявлял бессрочную голодовку. Первая продлилась 50 дней, вторая - 20. Причиной для первой голодовки стало несогласие экс-президента с выдвинутыми против него обвинениями. Что касается второй, то здесь Саакашвили требовал оказания ему "адекватной медицинской помощи", как того требовали консилиум, созванный Народным защитником, и центр "Эмпатия".
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грузия, новости, политика, еспч, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии
Минюст Грузии: ЕСПЧ исключил дело Саакашвили из списка рассматриваемых дел
23:34 01.04.2022 (обновлено: 23:36 01.04.2022)
ЕСПЧ посчитал, что по делу Саакашвили не существует никаких особых обстоятельств с точки зрения прав человека, заявил Минюст
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Министерство юстиции Грузии сообщило, что Европейский суд по правам человека изъял дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о нечеловеческом обращении во время лечения в тюрьме из списка рассматриваемых дел, у адвокатов Саакашвили своя версия .
Адвокаты Саакашвили подали иск в ЕСПЧ о нечеловеческом обращении с ним в тюремной клинике в ноябре прошлого года и потребовали перевода его в гражданскую клинику как временной меры. В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября 2022 года, представить аргументы и обеспечить безопасность Саакашвили и предоставить ему надлежащую медицинскую помощь, однако 19 ноября экс-президента перевели в Горийский военный госпиталь из-за ухудшения состояния и вопрос перевода был снят.
По информации Минюста, ЕСПЧ посчитал, что по делу Саакашвили не существует никаких особых обстоятельств с точки зрения прав человека, которые требуются для рассмотрения иска.
"Этим решением ЕСПЧ еще раз подтвердил, что в пенитенциарной системе полностью защищены права и интересы Михаила Саакашвили с точки зрения европейской конвенции", - говорится в сообщении
Минюста.
Между тем, адвокаты от имени Михаила Саакашвили распространили сообщение, в котором говорится, что он сам обратился в ЕСПЧ не рассматривать его дело после перевода на лечение в Горийский госпиталь.
" Я 7 декабря 2021 года сообщил ЕСПЧ, что так как на национальном уровне не исчерпаны все возможности, я не буду подавать иск, но в будущем оставляю за собой это право. На основании этого обращения ЕСПЧ завершил делопроизводство по этому делу", - говорится в сообщении.
Саакашвили обвинил Минюст в манипуляции общественном мнении и предоставлении неверной информации.
Саакашвили с момента ареста 1 октября 2022 года дважды объявлял бессрочную голодовку. Первая продлилась 50 дней, вторая - 20. Причиной для первой голодовки стало несогласие экс-президента с выдвинутыми против него обвинениями. Что касается второй, то здесь Саакашвили требовал оказания ему "адекватной медицинской помощи", как того требовали консилиум, созванный Народным защитником, и центр "Эмпатия".