https://sputnik-georgia.ru/20220401/mvf-prognoziruet-stabilnost-ekonomiki-gruzii-v-blizhayshie-gody-265686362.html

МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы

МВФ прогнозирует стабильность экономики Грузии в ближайшие годы

МВФ готов помочь Грузии, если последствия событий на Украине будут более серьезными, чем прогнозируется 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T22:24+0400

2022-04-01T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Экономика Грузии вырастет в 2022 году до 3%, однако ее рост ускорится в 2023 году из-за правильной политики властей, говорится в сообщении Международного валютного ФондаМежду Грузией и Международным валютным фондом достигнута договоренность по новой трехлетней программе для Грузии. Выплаты по программе составят 289 миллионов долларов (210 миллионов SDR).При этом отмечается, что к 2023 году ожидается восстановление бюджетных резервов и направление их на такие приоритетные направления, как инфраструктура и образование, однако МВФ готов помочь стране, если последствия событий на Украине будут более серьезными."Если повышение мировых цен на сырьевые товары окажется более серьезными, чем ожидалось, Грузия может рассмотреть возможность принятия целенаправленных мер по оказанию помощи уязвимым слоям населения в рамках программы", - отмечается в сообщении.При это МВФ отмечает, что Национальный банк Грузии надлежащим образом сосредоточен на доведении инфляции до целевого уровня и можно ждать значительного прогресса в этом и следующем году, поскольку глобальные факторы, способствующие росту цен, ослабевают."Система таргетирования инфляции в сочетании с режимом гибкого обменного курса сослужила Грузии хорошую службу. Официальные органы поддерживают плавающий обменный курс, который действует как амортизатор", - говорится в сообщении,Кроме того в сообщении отмечено, что финансовая система Грузии сохранят стабильность, однако уязвимой ее пока делает высокий уровень долларизации.

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грузия, экономика, новости, мвф