https://sputnik-georgia.ru/20220401/osvobozhdenie-saakashvili-mozhet-usugubit-situatsiyu-v-regione--kobakhidze-265676775.html

Освобождение Саакашвили может усугубить ситуацию в регионе – Кобахидзе

Освобождение Саакашвили может усугубить ситуацию в регионе – Кобахидзе

В таком случае ситуация накалится как в Грузии, так и на Украине, убежден политик 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T16:21+0400

2022-04-01T16:21+0400

2022-04-01T16:28+0400

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возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выйдет на свободу, то ситуация в регионе может усугубиться, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, резко критикует власти за отказ вводить санкции против России. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Тбилиси оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.В такой тяжелой ситуации, безусловно, власти Грузии исключают освобождение Саакашвили, так как этот человек вне тюрьмы обязательно станет дополнительной проблемой как для Грузии, так и для Украины, отметил он."Это обычная партия войны ("Нацдвижение" - ред.), и в том случае, если Саакашвили будет на свободе, попытаются удвоить усилия для ведения кампании войны и устроить дополнительные провокации в стране. Естественно, мы не позволим этого. Мы должны защитить от дополнительных угроз как Грузию, так и Украину", - отметил он.Саакашвили, который в настоящее время является украинским гражданином, отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. После начала спецоперации политик заявил о необходимости его освобождения для помощи Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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политика, грузия, новости, украина, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе