https://sputnik-georgia.ru/20220401/pokoleniya-invalidov-k-chemu-mozhet-privesti-postkovidnyy-sindrom-265671448.html

Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром

Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром

Ученый призывает не закрывать глаза на пандемию и особенно на постковидный синдром 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T14:32+0400

2022-04-01T14:32+0400

2022-04-01T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Так называемый постковидный синдром способен привести к появлению целого поколения людей, страдающих инвалидностью. Об этом заявил иммунолог из Имперского колледжа Лондона, профессор Дэнни Альтманн.Постковидный синдром – это последствия коронавирусной инфекции, при которой до 20% людей, перенесших COVID-19, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до трех месяцев и даже дольше.Мнением об угрозе появления целого поколения инвалидов ученый поделился в эксклюзивном интервью для британского издания The Guardian. По его словам, над исследованием работала команда ученых из Центра клинической эпидемиологии штата Вирджиния, Университета Сент-Луиса, Фонда исследований и образования ветеранов Сент-Луиса и Вашингтонского университета (США). Подробнее с этим исследованием можно ознакомиться на сайте журнала BMJ.Примечательно, что ученые заявляли, что пациенты, пережившие острую форму коронавирусных инфекций (вызванных не только SARS-CoV-2, но и SARS, и MERS), имеют схожие расстройства психики и могут страдать тревожностью и депрессией.

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коронавирус covid-19, общество, в мире, новости, здоровье