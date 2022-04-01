https://sputnik-georgia.ru/20220401/post-v-mesyats-ramadan-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-musulmanam-265676343.html

Пост в месяц Рамадан 2022: что можно и нельзя есть мусульманам

Пост в месяц Рамадан 2022: что можно и нельзя есть мусульманам

Пост в священный месяц Рамадан в 2022-м начинается 1 апреля с закатом солнца – для мусульман это период духовного очищения и переосмысления жизни в целом 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T17:02+0400

2022-04-01T17:02+0400

2022-04-01T17:31+0400

справки

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Соблюдать пост в Рамадан обязаны все совершеннолетние мусульмане – в этот период правоверные отказываются в дневное время от воды и еды.Что можно и нельзя есть мусульманам в пост в месяц Рамадан, читайте в материале Sputnik Грузия.Пост в РамаданНачинается пост Рамадан с рассветом и заканчивается с заходом солнца – мусульманам нельзя есть в дневное время.09В Исламе во время поста предусмотрены два ночных приема пищи: сухур – предрассветный, и ифтар – вечерний. Завершить предрассветную трапезу желательно хотя бы за полчаса до рассвета, а ифтар можно начать сразу после вечерней молитвы.Соблюдение этих двух приемов пищи поощряется дополнительной наградой, однако пропуск – нарушением поста не является. Согласно Корану, лучшая пища для ночной трапезы – вода и финики.Что можно и нельзя естьЕда для предрассветной трапезы должна быть сбалансированной, здоровой и питательной, чтобы на весь день обеспечить организм энергией. Поэтому утром мусульманам рекомендовано есть сложные углеводы, которые долго перевариваются. Например, жирную молочную продукцию, яйца, каши, блюда из цельнозерновых круп, хлеб из пророщенного зерна, протеиновые коктейли. Можно также есть фрукты и сухофрукты – финики, миндаль, орехи и бананы.Утром нельзя есть сладкое, мучное, фаст-фуд, обезжиренные продукты и переработанное мясо – сосиски, колбасы и так далее. Колбасные изделия, которые способны развить жажду, утоляют голод лишь на несколько часов. Мясо и рыбу есть также не желательно, так как после них захочется пить. От кофе тоже нужно отказаться.Съесть во время предрассветной трапезы нужно достаточное количество еды, чтобы набраться сил на весь день, однако переедать не стоит.За вечерней трапезой можно есть мясные и овощные блюда, а также молочные продукты и блюда из круп. Сладости лучше заменить фруктами или финиками, а вот воды пить нужно много. Также можно выпить компот, сок, морс, кисель и чай.Вечером есть копченную и жареную пищу нельзя – она вызовет изжогу и отложится в лишних килограммах. Также нельзя есть продукты быстрого приготовления, острое, сладкое и мучное. Такие блюда вас не насытят, и буквально через час или два вы вновь захотите есть, так как они содержат соль и другие специи. Пропускать ифтар медики не рекомендуют – это может плохо отразиться на организме.Чтобы зарядиться энергией на долгий голодный день и в то же время не перегрузить желудок за несколько часов летней ночи, воду лучше выпить где-то через час, когда появится чувство жажды.Что можно и нельзя делатьРамадан – священный месяц для мусульман, предназначенный для очищения души и тела, посему Аллах без ежедневных молитв исполнение религиозного долга не засчитает.Мусульмане в течение месяца Рамадан в дневное время с целью искупления своих грехов отказываются не только от еды и воды, но и от курения и интимной близости. В пост также нельзя применять клизмы, капать лекарственные препараты в нос и уши и вызывать преднамеренно рвоту.Нарушением считается случайное попадание воды через носоглотку при омовении, начало менструации или послеродовой период. Эти действия нарушают пост и требуют искупления.Освобождаются от поста в священный Рамадан старики и воины, больные люди, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста является обязательным в другой, более благоприятный период.Рамадан завершает второй по значению великий праздник — Ид аль Фитр (Праздник Разговения) – он наступает в последний день священного месяца, после заката и длится три дня.Наступает Ид аль Фитр первого числа месяца Шавваль – в 2022-м праздник начинают отмечать со 2 мая, вернее с 1 числа, после заката.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки