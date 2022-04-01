https://sputnik-georgia.ru/20220401/pravoslavnaya-roditelskaya-subbota-2-aprelya-traditsii-i-obychai-265665303.html

Православная родительская суббота 2 апреля: традиции и обычаи

Православная родительская суббота 2 апреля: традиции и обычаи

Православная родительская суббота четвертой седмицы Великого поста в 2022-м выпадает на 2 апреля

2022-04-01T11:39+0400

2022-04-01T11:39+0400

2022-04-01T11:39+0400

справки

религия

церковный праздник

троицкая родительская суббота

религиозный праздник

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Родительскими субботами называются дни особого поминовения усопших – в эти дни умершие, по молитвам православной Церкви, могут получить освобождение или облегчение от загробных наказаний.Родительская суббота четвертой седмицыЭто четвертая родительская суббота в году, когда в православных церквях совершается особое поминовение умерших православных христиан.В ходе Великого поста, который длится семь недель, в православных храмах, если нет большого праздника, обычная литургия не проводится, соответственно, не совершаются и ежедневные панихиды.Поэтому, православная Церковь установила три особых дня для молитвы об умерших – в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста, чтобы не лишать их своего молитвенного покровительства.Великий пост, предшествующий Светлому Воскресению Христову, в 2022-м начался 7 марта и продлится семь недель – по 23 апреля включительно.Традиции и обычаиПо традиции в родительскую субботу в церкви поминают усопших родителей. Люди подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загробном мире. Поэтому в этот день важно присутствовать на литургии и лично принять участие в молитве.По старой церковной традиции прихожане в родительскую субботу приносят в храм постные продукты и вино, которые освящаются во время богослужения, а позже раздают тем, кто пожелает.В родительскую субботу по традиции подают милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших. После службы в храме люди, по обычаю, отправляются на кладбище. Церковные служители не считают это обязательным, так как считается, что во внимании больше нуждается душа покойного, чем его уже отсутствующее тело.По традиции в родительскую субботу устраивают поминальный обед и подают постные блюда, так как Великий пост в самом разгаре и нельзя есть пищу животного происхождения. В былые времена, по обычаю, на стол обязательно подавали кутью – сладкую кашу из целых зерен пшеницы с добавлением меда, изюма и орехов.Церковный устав не запрещает на поминальной трапезе употребление спиртных напитков, но все должно быть в меру, чтобы поминки не превратились в пьянство.В родительскую субботу следует воздержаться от конфликтов, сквернословия, проявления злобы. В этот день не рекомендуется даже наказывать детей.Помолится за упокой души умерших можно и дома, если посетить в родительскую субботу храм нет возможности.Молитва об усопшихВо время церковного богослужения православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , церковный праздник, троицкая родительская суббота, религиозный праздник