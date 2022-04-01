Православная родительская суббота 2 апреля: традиции и обычаи
© AFP 2022 / VANO SHLAMOVВерующие в церкви. Пасхальные праздники. Вербное воскресенье
© AFP 2022 / VANO SHLAMOV
Православная родительская суббота четвертой седмицы Великого поста в 2022-м выпадает на 2 апреля
Родительскими субботами называются дни особого поминовения усопших – в эти дни умершие, по молитвам православной Церкви, могут получить освобождение или облегчение от загробных наказаний.
Родительская суббота четвертой седмицы
Это четвертая родительская суббота в году, когда в православных церквях совершается особое поминовение умерших православных христиан.
В ходе Великого поста, который длится семь недель, в православных храмах, если нет большого праздника, обычная литургия не проводится, соответственно, не совершаются и ежедневные панихиды.
© photo: Sputnik / StringerВерующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому, православная Церковь установила три особых дня для молитвы об умерших – в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста, чтобы не лишать их своего молитвенного покровительства.
Великий пост, предшествующий Светлому Воскресению Христову, в 2022-м начался 7 марта и продлится семь недель – по 23 апреля включительно.
Традиции и обычаи
По традиции в родительскую субботу в церкви поминают усопших родителей. Люди подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загробном мире. Поэтому в этот день важно присутствовать на литургии и лично принять участие в молитве.
По старой церковной традиции прихожане в родительскую субботу приносят в храм постные продукты и вино, которые освящаются во время богослужения, а позже раздают тем, кто пожелает.
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкПразднование Вознесения Господня в православной церкви
Празднование Вознесения Господня в православной церкви
© photo: Sputnik / Igor Zarembo/
В родительскую субботу по традиции подают милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших. После службы в храме люди, по обычаю, отправляются на кладбище. Церковные служители не считают это обязательным, так как считается, что во внимании больше нуждается душа покойного, чем его уже отсутствующее тело.
По традиции в родительскую субботу устраивают поминальный обед и подают постные блюда, так как Великий пост в самом разгаре и нельзя есть пищу животного происхождения. В былые времена, по обычаю, на стол обязательно подавали кутью – сладкую кашу из целых зерен пшеницы с добавлением меда, изюма и орехов.
Церковный устав не запрещает на поминальной трапезе употребление спиртных напитков, но все должно быть в меру, чтобы поминки не превратились в пьянство.
В родительскую субботу следует воздержаться от конфликтов, сквернословия, проявления злобы. В этот день не рекомендуется даже наказывать детей.
Помолится за упокой души умерших можно и дома, если посетить в родительскую субботу храм нет возможности.
Молитва об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Во время церковного богослужения православные люди поминают поименно многие поколения своих усопших предков.
Материал подготовлен на основе открытых источников