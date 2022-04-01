https://sputnik-georgia.ru/20220401/prezident-gruzii-zayavila-o-podderzhke-mezhdunarodnykh-finansovykh-sanktsiy-protiv-rf--265665986.html

Президент Грузии заявила о поддержке международных финансовых санкций против РФ

Президент Грузии заявила о поддержке международных финансовых санкций против РФ

Президент Грузии разъяснил позицию Тбилиси по санкция против РФ 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T11:21+0400

2022-04-01T11:21+0400

2022-04-01T12:21+0400

новости

грузия

политика

украина

обсе

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/14/261324843_0:57:1400:846_1920x0_80_0_0_1271211667f7ea2d946c52961cb9e485.jpg

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных в отношении России из-за событий на Украине, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.При этом глава грузинского государства отметила, что ее мнение совпадает с позицией правительства страны. "Различие может быть в лексике, которую использует правительство", – отметила Зурабишвили.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла из Грузии Игоря Долгова. "Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", - сказал президент. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, политика, украина, обсе, совет европы