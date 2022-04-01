https://sputnik-georgia.ru/20220401/privatizatsiya-gospredpriyatiy-ostaetsya-prioritetom-dlya-vlastey-gruzii-265687009.html

Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии

Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии

В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T23:09+0400

2022-04-01T23:09+0400

2022-04-01T23:29+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Власти Грузии рассматривают вопрос принятия стратегии по приватизации государственных предприятий, заявил министр экономики Леван Давиташвили.Приватизация части государственных предприятий - давняя цель власти, которая не раз озвучивалась. При этом правительство уверяет, что стратегические объекты останутся в руках государства.При этом он отметил, что часть предприятий так и останется в госсобственности для поддержания конкурентной среды."Во многих случаях государственная собственность той или иной стратегической инфраструктуры имеет решающее значение для поддержания конкурентной среды, что является одной из наших основных задач", — сказал Давиташвили.Наблюдательный совет создан в "Государственной электросистеме Грузии" >>В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили