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Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии
Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии
В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T23:09+0400
2022-04-01T23:09+0400
2022-04-01T23:29+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Власти Грузии рассматривают вопрос принятия стратегии по приватизации государственных предприятий, заявил министр экономики Леван Давиташвили.Приватизация части государственных предприятий - давняя цель власти, которая не раз озвучивалась. При этом правительство уверяет, что стратегические объекты останутся в руках государства.При этом он отметил, что часть предприятий так и останется в госсобственности для поддержания конкурентной среды."Во многих случаях государственная собственность той или иной стратегической инфраструктуры имеет решающее значение для поддержания конкурентной среды, что является одной из наших основных задач", — сказал Давиташвили.Наблюдательный совет создан в "Государственной электросистеме Грузии" >>В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет.
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили
Приватизация госпредприятий остается приоритетом для властей Грузии
23:09 01.04.2022 (обновлено: 23:29 01.04.2022)
В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Власти Грузии рассматривают вопрос принятия стратегии по приватизации государственных предприятий, заявил министр экономики Леван Давиташвили.
Приватизация части государственных предприятий - давняя цель власти, которая не раз озвучивалась. При этом правительство уверяет, что стратегические объекты останутся в руках государства.
"Для нас очень важно определить, что такое стратегическая инфраструктура и приоритеты важности участия в ней государства, а в остальном мы должны позволить частному сектору быть инвестором, пока мы полностью приватизируем оставшиеся предприятия", - сказал Давиташвили.
При этом он отметил, что часть предприятий так и останется в госсобственности для поддержания конкурентной среды.
"Во многих случаях государственная собственность той или иной стратегической инфраструктуры имеет решающее значение для поддержания конкурентной среды, что является одной из наших основных задач", — сказал Давиташвили.
В Грузии на государственном балансе находится 236 предприятий, как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет.