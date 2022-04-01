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С Украиной есть движение вперед, в том числе по внеблоковому статусу - Лавров
С Украиной есть движение вперед, в том числе по внеблоковому статусу - Лавров
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T17:19+0400
2022-04-01T17:19+0400
2022-04-01T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Продвижение на переговорах РФ и Украины наблюдается, в том числе по теме внеблокового статуса Украины, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире, россия, украина, лавров
С Украиной есть движение вперед, в том числе по внеблоковому статусу - Лавров
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Продвижение на переговорах РФ и Украины наблюдается, в том числе по теме внеблокового статуса Украины, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы слышали, как комментировался нашими переговорщиками последний раунд в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. И эти договоренности, в общем-то, должны сформироваться сначала. От нас готовится реакция, там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Мединский также сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.