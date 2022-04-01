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Санкции против России не работают – глава "Грузинской мечты"
Санкции против России не работают – глава "Грузинской мечты"
Это факт и реальность, убежден глава правящей партии Грузии 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T15:44+0400
2022-04-01T15:44+0400
2022-04-01T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Санкции западных стран против России не работают, спецоперация на Украине продолжается, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.По его словам, сам президент США Джо Байден, который является главным инициатором санкций на международном уровне, заявил, что санкции заработают в перспективе трех-четырех лет.По его словам, власти Грузии полностью концентрируются на том, чтобы избежать провокации, а не предпринимать шаги, которые могут нанести серьезный ущерб населению и стране."Эта прагматическая политика продолжится, чтобы защитить наше государство, нашу страну и наш народ", – заявил Кобахидзе."Единое национальное движение" ни в коем случае не может учить нас ведению внешней политики, подчеркнул он.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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грузия, политика, новости, совет европы, украина, обсе, обострение ситуации вокруг украины 2022
Санкции против России не работают – глава "Грузинской мечты"
15:44 01.04.2022 (обновлено: 16:32 01.04.2022)
Это факт и реальность, убежден глава правящей партии Грузии
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Санкции западных стран против России не работают, спецоперация на Украине продолжается, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.
"Введенные Грузией санкции не смогут сыграть никакую роль… Санкции не работают, и это признают абсолютно все. Если даже не будем признавать, то это факт и реальность", – заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.
По его словам, сам президент США Джо Байден, который является главным инициатором санкций на международном уровне, заявил, что санкции заработают в перспективе трех-четырех лет.
По его словам, власти Грузии полностью концентрируются на том, чтобы избежать провокации, а не предпринимать шаги, которые могут нанести серьезный ущерб населению и стране.
"Эта прагматическая политика продолжится, чтобы защитить наше государство, нашу страну и наш народ", – заявил Кобахидзе.
"Единое национальное движение" ни в коем случае не может учить нас ведению внешней политики, подчеркнул он.
"Мы своим опытом подтвердили, что можем вести эффективную внешнюю политику. А они подтвердили, что их политика и результаты этой политики были полной катастрофой для нашей страны", – заявил Кобахидзе.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России.
Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.