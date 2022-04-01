https://sputnik-georgia.ru/20220401/sorevnovaniya-po-gigantskomu-slalomu-proydut-v-svaneti-265576985.html

Соревнования по гигантскому слалому пройдут в Сванети

Соревнования по гигантскому слалому пройдут в Сванети

Cванети по традиции привлекает любителей и профессионалов экстремального спорта 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T08:31+0400

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2022-04-01T08:31+0400

спорт

сванети

грузия

новости

международная федерация лыжного спорта

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Впервые в Местиа пройдут любительские соревнования по слалому-гиганту ZURULDI CUP – они состоятся на горе Зарулди (Сванети), 2 апреля, сообщаются организаторыОрганизаторами мероприятия являются Национальная администрация туризма Грузии, Министерство экономики и устойчивого развития и Агентство горных маршрутов MTA, Национальная администрация туризма Грузии, горнолыжный курорт Тетнулди-Хацвали.Гигантский слалом (слалом-гигант) – разновидность горнолыжной дисциплины. Соревнования по слалому-гиганту проводятся в соответствии с правилами Международной федерации лыжного спорта.

сванети

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спорт, сванети, грузия, новости, международная федерация лыжного спорта