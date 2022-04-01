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Соревнования по гигантскому слалому пройдут в Сванети
Соревнования по гигантскому слалому пройдут в Сванети
Cванети по традиции привлекает любителей и профессионалов экстремального спорта 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T08:31+0400
2022-04-01T08:31+0400
2022-04-01T08:31+0400
спорт
сванети
грузия
новости
международная федерация лыжного спорта
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Впервые в Местиа пройдут любительские соревнования по слалому-гиганту ZURULDI CUP – они состоятся на горе Зарулди (Сванети), 2 апреля, сообщаются организаторыОрганизаторами мероприятия являются Национальная администрация туризма Грузии, Министерство экономики и устойчивого развития и Агентство горных маршрутов MTA, Национальная администрация туризма Грузии, горнолыжный курорт Тетнулди-Хацвали.Гигантский слалом (слалом-гигант) – разновидность горнолыжной дисциплины. Соревнования по слалому-гиганту проводятся в соответствии с правилами Международной федерации лыжного спорта.
сванети
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, сванети, грузия, новости, международная федерация лыжного спорта
Соревнования по гигантскому слалому пройдут в Сванети
Cванети по традиции привлекает любителей и профессионалов экстремального спорта
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Впервые в Местиа пройдут любительские соревнования по слалому-гиганту ZURULDI CUP – они состоятся на горе Зарулди (Сванети), 2 апреля, сообщаются организаторы
Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние профессионалы и любители этого горнолыжного вида спорта. Победители турнира будут награждены различными призами.
Организаторами мероприятия являются Национальная администрация туризма Грузии, Министерство экономики и устойчивого развития и Агентство горных маршрутов MTA, Национальная администрация туризма Грузии, горнолыжный курорт Тетнулди-Хацвали.
Гигантский слалом (слалом-гигант) – разновидность горнолыжной дисциплины. Соревнования по слалому-гиганту проводятся в соответствии с правилами Международной федерации лыжного спорта.