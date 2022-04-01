https://sputnik-georgia.ru/20220401/sukhishvili-otmetyat-115-letniy-yubiley-svoego-osnovatelya-kontsertami--265674673.html

"Сухишвили" отметят 115-летний юбилей своего основателя концертами

"Сухишвили" отметят 115-летний юбилей своего основателя концертами

На юбилейных выступлениях зрителям показажут классическую программу ансамбля 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T15:27+0400

2022-04-01T15:27+0400

2022-04-01T15:27+0400

нино сухишвили

илико сухишвили

тбилисский концертный зал

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грузия

культура

концерт

тбилиси

ансамбль "сухишвили"

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" проведет концерты 16 и 17 апреля в честь 115-летия со дня рождения одного из основателей ансамбля Илико Сухишавили.На юбилейных выступлениях будет показана классическая программа ансамбля. Мероприятие состоится на большой сцене Тбилисского концертного зала (Филармония). Начало концертов в 19:00.Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

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