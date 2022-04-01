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Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ?

Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ?

Эти сценарии, по мнению специалистов, помогут миру благополучно выйти из чрезвычайной фазы пандемии 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T12:48+0400

2022-04-01T12:48+0400

2022-04-01T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Базовый, наилучший и наихудший – три типа потенциального сценария развития коронавируса COVID-19 представили во Всемирной организации здравоохранения.Специалисты ВОЗ опубликовали новый и, скорее всего, уже последний план действий по борьбе с коронавирусом. "Наиболее вероятный сценарий, что вирус продолжит меняться, но тяжесть заболевания, которое он вызывает, со временем будет снижаться по мере повышения уровня иммунитета из-за вакцинации и перенесенных инфекций", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Коронавирусная инфекция унесла жизни уже 6,14 млн (+ 4 976 за последние сутки). Всего же коронавирусом заразилось свыше 488 миллионов человек.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

всемирная организация здравоохранения, в мире, новости, общество, коронавирус covid-19