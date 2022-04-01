https://sputnik-georgia.ru/20220401/tri-stsenariya-razvitiya-pandemii-covid-19-o-chem-preduprezhdaet-chelovechestvo-voz-265666634.html
Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ?
Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ?
Эти сценарии, по мнению специалистов, помогут миру благополучно выйти из чрезвычайной фазы пандемии 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T12:48+0400
2022-04-01T12:48+0400
2022-04-01T12:48+0400
всемирная организация здравоохранения
в мире
новости
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251283245_807:172:3028:1421_1920x0_80_0_0_e48194a173262e30ea1b1f34afec49c8.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Базовый, наилучший и наихудший – три типа потенциального сценария развития коронавируса COVID-19 представили во Всемирной организации здравоохранения.Специалисты ВОЗ опубликовали новый и, скорее всего, уже последний план действий по борьбе с коронавирусом. "Наиболее вероятный сценарий, что вирус продолжит меняться, но тяжесть заболевания, которое он вызывает, со временем будет снижаться по мере повышения уровня иммунитета из-за вакцинации и перенесенных инфекций", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Коронавирусная инфекция унесла жизни уже 6,14 млн (+ 4 976 за последние сутки). Всего же коронавирусом заразилось свыше 488 миллионов человек.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251283245_1365:146:3063:1420_1920x0_80_0_0_8d3b79bacb9873d4c1bd5e0e8635293d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, в мире, новости, общество, коронавирус covid-19
Три сценария развития пандемии COVID-19: о чем предупреждает человечество ВОЗ?
Эти сценарии, по мнению специалистов, помогут миру благополучно выйти из чрезвычайной фазы пандемии
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Базовый, наилучший и наихудший – три типа потенциального сценария развития коронавируса COVID-19 представили во Всемирной организации здравоохранения.
Специалисты ВОЗ опубликовали
новый и, скорее всего, уже последний план действий по борьбе с коронавирусом.
В нем рассмотрены главные стратегии на ближайший год, следование которым, по мнению экспертов, поможет миру благополучно выйти из чрезвычайной фазы пандемии.
"Наиболее вероятный сценарий, что вирус продолжит меняться, но тяжесть заболевания, которое он вызывает, со временем будет снижаться по мере повышения уровня иммунитета из-за вакцинации и перенесенных инфекций", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коронавирусная инфекция унесла жизни уже 6,14 млн (+ 4 976 за последние сутки). Всего же коронавирусом заразилось свыше 488 миллионов человек.