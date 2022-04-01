https://sputnik-georgia.ru/20220401/v-tbilisi-napali-na-bank-naletchiku-udalos-skrytsya-265683529.html
Ограбление банка в Тбилиси: налетчику удалось скрыться
Ограбление банка в Тбилиси: налетчику удалось скрыться
На месте работают следователи и устанавливают детали произошедшего 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T19:57+0400
2022-04-01T19:57+0400
2022-04-01T21:13+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1195:204:4126:1853_1920x0_80_0_0_a7edf15f70a440cb7339f64a6ecd6585.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Неизвестный напал на один из филиалов "Банка Грузии" в районе Самгори в Тбилиси и скрылся, сообщает Первый канал.Мужчина в маске ворвался в здание банка и, угрожая оружием, забрал деньги. Размер награбленного не называется.В МВД заявили, что на месте работают следователи и устанавливают детали произошедшего.Информации о пострадавших нет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1593:197:3801:1853_1920x0_80_0_0_9811c86155c621eeef7a6be92421b7e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Ограбление банка в Тбилиси: налетчику удалось скрыться
19:57 01.04.2022 (обновлено: 21:13 01.04.2022)
На месте работают следователи и устанавливают детали произошедшего
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Неизвестный напал на один из филиалов "Банка Грузии" в районе Самгори в Тбилиси и скрылся, сообщает Первый канал.
Мужчина в маске ворвался в здание банка и, угрожая оружием, забрал деньги. Размер награбленного не называется.
В МВД заявили, что на месте работают следователи и устанавливают детали произошедшего.
Информации о пострадавших нет.