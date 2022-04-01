https://sputnik-georgia.ru/20220401/v-tbilisi-napali-na-bank-naletchiku-udalos-skrytsya-265683529.html

Ограбление банка в Тбилиси: налетчику удалось скрыться

Ограбление банка в Тбилиси: налетчику удалось скрыться

На месте работают следователи и устанавливают детали произошедшего 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T19:57+0400

2022-04-01T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Неизвестный напал на один из филиалов "Банка Грузии" в районе Самгори в Тбилиси и скрылся, сообщает Первый канал.Мужчина в маске ворвался в здание банка и, угрожая оружием, забрал деньги. Размер награбленного не называется.В МВД заявили, что на месте работают следователи и устанавливают детали произошедшего.Информации о пострадавших нет.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии