https://sputnik-georgia.ru/20220401/valyutnyy-strateg-egorov-otkaz-ot-dollara-zapuschen-ego-uzhe-ne-ostanovit---video-265680409.html

Валютный стратег Егоров: отказ от доллара запущен, его уже не остановить - видео

Валютный стратег Егоров: отказ от доллара запущен, его уже не остановить - видео

Влияние доллара в мире может ослабнуть из-за санкций против России. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Смотрите... 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T17:47+0400

2022-04-01T17:47+0400

2022-04-01T17:47+0400

россия

антироссийские санкции

мультимедиа

видео

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Уже сейчас многие страны мира говорят о постепенном отказе от американской валюты, а Россия вообще решила продавать газ только за рубли. Какие еще товары кроме газа Россия будет продавать в рублях? Что даст Евразийскому Экономическому Союзу переход на расчеты в национальных валютах? Перейдут ли Китай, Индия и Россия на расчеты в своих валютах и сколько еще продержится доллар? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный стратег Александр Егоров.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, антироссийские санкции, мультимедиа, видео, видео