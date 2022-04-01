https://sputnik-georgia.ru/20220401/valyutnyy-strateg-egorov-otkaz-ot-dollara-zapuschen-ego-uzhe-ne-ostanovit---video-265680409.html
Валютный стратег Егоров: отказ от доллара запущен, его уже не остановить - видео
Валютный стратег Егоров: отказ от доллара запущен, его уже не остановить - видео
Влияние доллара в мире может ослабнуть из-за санкций против России. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Смотрите... 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T17:47+0400
2022-04-01T17:47+0400
2022-04-01T17:47+0400
россия
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Уже сейчас многие страны мира говорят о постепенном отказе от американской валюты, а Россия вообще решила продавать газ только за рубли. Какие еще товары кроме газа Россия будет продавать в рублях? Что даст Евразийскому Экономическому Союзу переход на расчеты в национальных валютах? Перейдут ли Китай, Индия и Россия на расчеты в своих валютах и сколько еще продержится доллар? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный стратег Александр Егоров.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, антироссийские санкции, мультимедиа, видео, видео
Валютный стратег Егоров: отказ от доллара запущен, его уже не остановить - видео
Влияние доллара в мире может ослабнуть из-за санкций против России. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Смотрите подробности в видео
Уже сейчас многие страны мира говорят о постепенном отказе от американской валюты, а Россия вообще решила продавать газ только за рубли.
Какие еще товары кроме газа Россия будет продавать в рублях? Что даст Евразийскому Экономическому Союзу переход на расчеты в национальных валютах? Перейдут ли Китай, Индия и Россия на расчеты в своих валютах и сколько еще продержится доллар? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный стратег Александр Егоров.