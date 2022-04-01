https://sputnik-georgia.ru/20220401/vystavka-rabot-detey-autistov-proydet-v-tbilisi-265681263.html
Выставка работ детей-аутистов пройдет в Тбилиси
Выставка работ детей-аутистов пройдет в Тбилиси
Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T19:54+0400
2022-04-01T19:54+0400
2022-04-01T19:54+0400
аутизм
грузия
новости
общество
национальная парламентская библиотека
дети
культура
болезнь
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Выставка рисунков, выполненных детьми с расстройством аутистического спектра, пройдет в зале имени 26 Мая Национальной библиотеки Грузии в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме.В открытии примут участие представители Центров контроля заболеваний и ментального здоровья детей, родители и дети с расстройствами аутистического спектра, представители гражданского общества и просто заинтересованные лица.Выставка продлится неделю, и посетить ее сможет любой желающий.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аутизм, грузия, новости, общество, национальная парламентская библиотека, дети, культура, болезнь
Выставка работ детей-аутистов пройдет в Тбилиси
Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Выставка рисунков, выполненных детьми с расстройством аутистического спектра, пройдет в зале имени 26 Мая Национальной библиотеки Грузии в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.
Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме.
В связи с этим Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья совместно с Центром ментального здоровья детей и Национальной библиотекой Грузии проводят выставку рисунков детей с диагнозом аутизм.
В открытии примут участие представители Центров контроля заболеваний и ментального здоровья детей, родители и дети с расстройствами аутистического спектра, представители гражданского общества и просто заинтересованные лица.
Выставка продлится неделю, и посетить ее сможет любой желающий.