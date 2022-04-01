https://sputnik-georgia.ru/20220401/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-265686668.html

Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение произошло на юге Грузии

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3.2 произошло в 25 километрах от города Дманиси близ села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 22:18 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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