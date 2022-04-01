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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T22:42+0400
2022-04-01T22:42+0400
2022-04-01T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3.2 произошло в 25 километрах от города Дманиси близ села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 22:18 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
22:42 01.04.2022 (обновлено: 22:59 01.04.2022)
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3.2 произошло в 25 километрах от города Дманиси близ села Самеба на юге Грузии, сообщает
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 22:18 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 9 километров.
Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.