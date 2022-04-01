https://sputnik-georgia.ru/20220401/zharkie-vykhodnye-v-zapadnoy-gruzii-potepleet-do-30-gradusov-265676624.html

Жаркие выходные: в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов

Жаркие выходные: в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов

В эти выходные во всей Грузии сохраняется теплая погода без осадков 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T16:44+0400

2022-04-01T16:44+0400

2022-04-01T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Западной Грузии в эти выходные ожидается теплая погода без осадков - температура воздуха поднимется до плюс 28-30 градусов тепла, сказала руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава в эфире телекомпании "Имеди".В Тбилиси синоптики прогнозируют от 21 до 23 градусов тепла."Во всей Грузии сохраняется теплая погода без осадков. Максимальная температура воздуха в низине достигнет 22-27 градусов тепла, в горах 20-22 градусов, а в высокогорье 10-15 градусов тепла", - заявила Гвазава в эфире телекомпании.На выходных в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов. В Восточной Грузии температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.

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погода, грузия, новости