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Жаркие выходные: в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов
Жаркие выходные: в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов
В эти выходные во всей Грузии сохраняется теплая погода без осадков 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T16:44+0400
2022-04-01T16:44+0400
2022-04-01T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Западной Грузии в эти выходные ожидается теплая погода без осадков - температура воздуха поднимется до плюс 28-30 градусов тепла, сказала руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава в эфире телекомпании "Имеди".В Тбилиси синоптики прогнозируют от 21 до 23 градусов тепла."Во всей Грузии сохраняется теплая погода без осадков. Максимальная температура воздуха в низине достигнет 22-27 градусов тепла, в горах 20-22 градусов, а в высокогорье 10-15 градусов тепла", - заявила Гвазава в эфире телекомпании.На выходных в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов. В Восточной Грузии температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости
Жаркие выходные: в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов
16:44 01.04.2022 (обновлено: 17:27 01.04.2022)
В эти выходные во всей Грузии сохраняется теплая погода без осадков
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. В Западной Грузии в эти выходные ожидается теплая погода без осадков - температура воздуха поднимется до плюс 28-30 градусов тепла, сказала руководитель управления краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава в эфире телекомпании "Имеди".
В Тбилиси синоптики прогнозируют от 21 до 23 градусов тепла.
"Во всей Грузии сохраняется теплая погода без осадков. Максимальная температура воздуха в низине достигнет 22-27 градусов тепла, в горах 20-22 градусов, а в высокогорье 10-15 градусов тепла", - заявила Гвазава в эфире телекомпании
.
На выходных в Западной Грузии потеплеет до 30 градусов. В Восточной Грузии температура воздуха будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла.