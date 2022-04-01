https://sputnik-georgia.ru/20220401/zheleznodorozhniki-vyshli-s-protestami-na-ulitsy-parizha---video-265667810.html
Железнодорожники вышли с протестами на улицы Парижа - видео
Железнодорожники вышли с протестами на улицы Парижа - видео
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Смотрите в видео кадры демонстраций 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T14:07+0400
2022-04-01T14:07+0400
2022-04-01T14:07+0400
франция
париж
мультимедиа
бензин
цены на топливо
акции протеста
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Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.Цены на топливо во Франции за неделю подорожали на 14 центов за литр, что является историческим максимумом.Дизельное топливо подорожало на 14 евроцентов, до 2,1165 евро за литр (неделей ранее оно обходилось в 1,9755 евро), бензин SP95 — до 1,9670 евро (было 1,9334), а Super SP95 — до 2,0042 евро (было 1,9737).
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Железнодорожники в Париже вышли на митинги
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.
2022-04-01T14:07+0400
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франция, париж, мультимедиа, бензин, цены на топливо, акции протеста, видео
Железнодорожники вышли с протестами на улицы Парижа - видео
Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Смотрите в видео кадры демонстраций
Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.
Цены на топливо во Франции за неделю подорожали на 14 центов за литр, что является историческим максимумом.
Дизельное топливо подорожало на 14 евроцентов, до 2,1165 евро за литр (неделей ранее оно обходилось в 1,9755 евро), бензин SP95 — до 1,9670 евро (было 1,9334), а Super SP95 — до 2,0042 евро (было 1,9737).