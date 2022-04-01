https://sputnik-georgia.ru/20220401/zheleznodorozhniki-vyshli-s-protestami-na-ulitsy-parizha---video-265667810.html

Железнодорожники вышли с протестами на улицы Парижа - видео

Железнодорожники вышли с протестами на улицы Парижа - видео

Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Смотрите в видео кадры демонстраций 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T14:07+0400

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франция

париж

мультимедиа

бензин

цены на топливо

акции протеста

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Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране.Цены на топливо во Франции за неделю подорожали на 14 центов за литр, что является историческим максимумом.Дизельное топливо подорожало на 14 евроцентов, до 2,1165 евро за литр (неделей ранее оно обходилось в 1,9755 евро), бензин SP95 — до 1,9670 евро (было 1,9334), а Super SP95 — до 2,0042 евро (было 1,9737).

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Железнодорожники в Париже вышли на митинги Железнодорожники в Париже вышли на улицы, протестуя против сокращения объема общественных перевозок. Сотрудники железнодорожной отрасли требуют также повышения заработной платы в связи с общим ростом цен, который вызвал дефицит топлива в стране. 2022-04-01T14:07+0400 true PT0M50S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

франция, париж, мультимедиа, бензин, цены на топливо, акции протеста, видео