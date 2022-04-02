https://sputnik-georgia.ru/20220402/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-2-aprelya-265693641.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 апреля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T12:47+0400

2022-04-02T12:47+0400

2022-04-02T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские медики из 352 новых случая коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 176 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 17 343 теста на коронавирус, 16 260 – на антиген, 1 083 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 649 005 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 070 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 627 366 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 751.На данный момент в стране 4 862 активных случая, из них 486 нуждаются в стационарном лечении.Показатель положительности, по данным на 1 апреля, составляет 2,03%, за две недели – 3,04%, за семь дней – 2,44%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19