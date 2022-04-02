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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T12:47+0400
2022-04-02T12:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские медики из 352 новых случая коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 176 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделан 17 343 теста на коронавирус, 16 260 – на антиген, 1 083 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 649 005 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 070 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 627 366 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 751.На данный момент в стране 4 862 активных случая, из них 486 нуждаются в стационарном лечении.Показатель положительности, по данным на 1 апреля, составляет 2,03%, за две недели – 3,04%, за семь дней – 2,44%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 апреля
12:47 02.04.2022 (обновлено: 14:07 02.04.2022)
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Грузинские медики из 352 новых случая коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 176 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 19
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12
В стране за последние сутки сделан 17 343 теста на коронавирус, 16 260 – на антиген, 1 083 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 649 005 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 070 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 627 366 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 3 пациента, а с начала пандемии – 16 751.
На данный момент в стране 4 862 активных случая, из них 486 нуждаются в стационарном лечении.
Показатель положительности, по данным на 1 апреля, составляет 2,03%, за две недели – 3,04%, за семь дней – 2,44%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.