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ДТП с ребенком в Тбилиси: водитель будет ждать приговора в суде

ДТП с ребенком в Тбилиси: водитель будет ждать приговора в суде

Обвиняемый на суде полностью признал свою вину 02.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд поместил в заключение водителя, который 31 марта сбил восьмилетнего мальчика на улице Шартава в Тбилиси.Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности автомобильного движения, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью.При избрании заключения в виде меры пресечения суд учел риск сокрытия от правосудия и возможность совершения еще одного преступления, и удовлетворил ходатайство прокуратуры.Обвиняемый на суде полностью признал свою вину.Следствие установило, что водитель на автомобиле марки BMW на улице Жиули Шартава превысил допустимую скорость и во время перестройки с одной полосы на другую столкнулся с автомобилем, в следствие чего потеряв управление вылетел на тротуар и врезался в восьмилетнего мальчика.Ребенок получил тяжкие повреждения, в среду ему ампутировали ногу. Ему провели уже вторую операцию, но состояние, по данным врачей, остается критически тяжелым. Ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания.

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