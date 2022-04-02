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ДТП с ребенком в Тбилиси: водитель будет ждать приговора в суде
ДТП с ребенком в Тбилиси: водитель будет ждать приговора в суде
Обвиняемый на суде полностью признал свою вину 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд поместил в заключение водителя, который 31 марта сбил восьмилетнего мальчика на улице Шартава в Тбилиси.Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности автомобильного движения, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью.При избрании заключения в виде меры пресечения суд учел риск сокрытия от правосудия и возможность совершения еще одного преступления, и удовлетворил ходатайство прокуратуры.Обвиняемый на суде полностью признал свою вину.Следствие установило, что водитель на автомобиле марки BMW на улице Жиули Шартава превысил допустимую скорость и во время перестройки с одной полосы на другую столкнулся с автомобилем, в следствие чего потеряв управление вылетел на тротуар и врезался в восьмилетнего мальчика.Ребенок получил тяжкие повреждения, в среду ему ампутировали ногу. Ему провели уже вторую операцию, но состояние, по данным врачей, остается критически тяжелым. Ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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грузия, новости, происшествия, дтп
ДТП с ребенком в Тбилиси: водитель будет ждать приговора в суде
16:01 02.04.2022 (обновлено: 16:15 02.04.2022)
Обвиняемый на суде полностью признал свою вину
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд поместил в заключение водителя, который 31 марта сбил восьмилетнего мальчика на улице Шартава в Тбилиси.
Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности автомобильного движения, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью.
При избрании заключения в виде меры пресечения суд учел риск сокрытия от правосудия и возможность совершения еще одного преступления, и удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Обвиняемый на суде полностью признал свою вину.
Следствие установило, что водитель на автомобиле марки BMW на улице Жиули Шартава превысил допустимую скорость и во время перестройки с одной полосы на другую столкнулся с автомобилем, в следствие чего потеряв управление вылетел на тротуар и врезался в восьмилетнего мальчика.
Ребенок получил тяжкие повреждения, в среду ему ампутировали ногу. Ему провели уже вторую операцию, но состояние, по данным врачей, остается критически тяжелым. Ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания.