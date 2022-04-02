https://sputnik-georgia.ru/20220402/dvizhenie-v-tbilisi-budet-ogranicheno-v-techenie-chetyrekh-mesyatsev-265675050.html
Движение в Тбилиси будет ограничено в течение четырех месяцев
Движение в Тбилиси будет ограничено в течение четырех месяцев
С 4 апреля движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T12:13+0400
2022-04-02T12:13+0400
2022-04-02T12:13+0400
грузия
новости
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Движение транспорта на улице Ростевани в тбилисском районе Диди Дигоми будет ограничено в течение четырех месяцев из-за проведения ремонтных работ, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.В частности, с 4 апреля движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани.От улицы Царя Мириани в направление улицы Ростевани передвижение транспорта будет возможно черед улицу Тианети, Вепхисткаосани, Давари, Асмати и Абашидзе-Орбелиани.С помощью этих же улиц движение будет свободным от улицы Ростевани в направлении улицы Царя Мириана.Также передвижение транспорта будет возможно на улице Четырех тысячи месхетинцев, Парсадани и Чашнагири.Ограничение на передвижение не затронет общественный транспорт.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение в Тбилиси будет ограничено в течение четырех месяцев
С 4 апреля движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Движение транспорта на улице Ростевани в тбилисском районе Диди Дигоми будет ограничено в течение четырех месяцев из-за проведения ремонтных работ, говорится в заявлении
мэрии Тбилиси.
В частности, с 4 апреля движение будет ограничено от улицы Царя Мириана до улицы Чашнагири и на улице Ростевани.
От улицы Царя Мириани в направление улицы Ростевани передвижение транспорта будет возможно черед улицу Тианети, Вепхисткаосани, Давари, Асмати и Абашидзе-Орбелиани.
С помощью этих же улиц движение будет свободным от улицы Ростевани в направлении улицы Царя Мириана.
Также передвижение транспорта будет возможно на улице Четырех тысячи месхетинцев, Парсадани и Чашнагири.
Ограничение на передвижение не затронет общественный транспорт.