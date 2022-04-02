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Фильм грузинского режиссера "Брайтон 4" оценили в Швейцарии

Фильм грузинского режиссера "Брайтон 4" оценили в Швейцарии

Картина получила специальный приз членов жюри фестиваля 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Фильм Левана Когуашвили "Брайтон 4" получил награду на Международном кинофестивале во Фрайбурге (Fribourg Film Festival) в Швейцарии.Fribourg Film Festival проводится ежегодно с 1987 года и является важным местом встреч для любителей кино – фанатов как классики, так и новинок кинематографа.В этом году фильм грузинского режиссера на фестивале получил специальный приз членов жюри.В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.Фильм "Брайтон 4" уже достиг успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).

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культура, грузия, новости, европа, швейцария, кино, грузинское кино