https://sputnik-georgia.ru/20220402/glava-minobrazovaniya-gruzii-neobkhodimo-uluchshit-obrazovanie-dlya-detey-autistov-265697299.html

Глава Минобразования Грузии: необходимо улучшить образование для детей-аутистов

Глава Минобразования Грузии: необходимо улучшить образование для детей-аутистов

Важно обеспечить образовательную среду с учетом потребностей каждого ребенка, отметил министр 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузия присоединилась ко Всемирному дню ​​распространения информации об аутизме, заявил министр образования и науки сраны Михаил Чхенкели.Генассамблея ООН в 2007 году объявила 2 апреля Всемирным днем ​​распространения информации об аутизме.Министерство образования и науки реализует различные проекты по содействию развитию инклюзивного образования на всех уровнях образования и обеспечению одинаково доступной среды обучения для молодежи, отметил министр."Мы - другие" – мир аутизма, Грузия и новые вызовы>>"В этом чрезвычайно важном деле хотелось бы подчеркнуть роль специальных педагогов, чей профессионализм, трудолюбие и самоотверженность неоценимы. Совместными усилиями мы реализуем ряд других важных инициатив по поддержке инклюзивного образования и поэтапно преодолеем все существующие вызовы", – сказал Михаил Чхенкели.Аутизм в ГрузииАутизм – это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.По ту сторону аутизма: рассказ матери ребенка с особенностями >>Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся показывать своих детей, многие до конца не осознают, чем именно болеют их дети и как нужно к ним обращаться.В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели.

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