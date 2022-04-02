https://sputnik-georgia.ru/20220402/golosovanie-na-promezhutochnykh-vyborakh-v-gruzii-zaversheno-265700044.html

Голосование на промежуточных выборах в Грузии завершено

Голосование на промежуточных выборах в Грузии завершено

Выборы проходили в спокойной обстановке, заявили в ЦИК Грузии 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T20:14+0400

2022-04-02T20:14+0400

2022-04-02T20:28+0400

грузия

политика

новости

гардабани

батуми

рустави

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121224_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_5573d6c68f0a70f785d83a80ebacbc37.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Избирательные участки в Батуми, Рустави и Гардабани закрылись для голосования в 20:00 по тбилисскому времени, начался процесс подсчета голосов.Выборы проходили в спокойной обстановке, наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, заявила прес-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.К 17:00 явка избирателей составила 25,08%. Явка в Батуми к этому времени составила 40,7%, а в Рустави и Гардабани – 22,8%.В Грузии 2 апреля проходили выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могли принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

гардабани

батуми

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, гардабани, батуми, рустави, грузинская мечта