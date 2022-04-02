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Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми
Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми
Представитель правящей партии набрал почти 70% голосов избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T22:07+0400
2022-04-02T22:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе одерживает победу на выборах мажоритарного депутата сакребуло Батуми, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Согласно предварительным подсчетам данных электронного голосования, на всех 14 участках в Батуми Джинчарадзе набрал 69% (7 190) голосов, тогда как его соперник от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе 31% (3 222 голоса).В Батуми проведение выборов понадобилось из-за смерти депутата Нугзара Путкарадзе от "Нацдвижения".
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media@sputniknews.com
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грузия, политика, новости, батуми, выборы
Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми
22:07 02.04.2022 (обновлено: 22:23 02.04.2022)
Представитель правящей партии набрал почти 70% голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе одерживает победу на выборах мажоритарного депутата сакребуло Батуми, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Согласно предварительным подсчетам данных электронного голосования, на всех 14 участках в Батуми Джинчарадзе набрал 69% (7 190) голосов, тогда как его соперник от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе 31% (3 222 голоса).
В Батуми проведение выборов понадобилось из-за смерти депутата Нугзара Путкарадзе от "Нацдвижения".