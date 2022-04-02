https://sputnik-georgia.ru/20220402/kandidat-ot-gruzinskoy-mechty-vyigryvaet-na-vyborakh-v-batumi-265701116.html

Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми

Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми

Представитель правящей партии набрал почти 70% голосов избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рамаз Джинчарадзе одерживает победу на выборах мажоритарного депутата сакребуло Батуми, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Согласно предварительным подсчетам данных электронного голосования, на всех 14 участках в Батуми Джинчарадзе набрал 69% (7 190) голосов, тогда как его соперник от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мате Путкарадзе 31% (3 222 голоса).В Батуми проведение выборов понадобилось из-за смерти депутата Нугзара Путкарадзе от "Нацдвижения".

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грузия, политика, новости, батуми, выборы