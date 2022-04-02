https://sputnik-georgia.ru/20220402/karnaukhov-rasskazal-o-prichinakh-vozrozhdeniya-natsizma-v-evrope---video-265697957.html

Карнаухов рассказал о причинах возрождения нацизма в Европе - видео

Карнаухов рассказал о причинах возрождения нацизма в Европе - видео

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением и это не просто слова. Смотрите, что думает по этому поводу... 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T17:47+0400

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По всей Европе русские подвергаются притеснениям, советские памятники времен Великой Отечественной оскверняются, причем даже в Германии. Почему немцы возвращаются в 30-е годы ХХ века? Какие ошибки были допущены после Второй мировой и как не допустить их снова? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Сергей Сергеевич Карнаухов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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