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Карнаухов рассказал о причинах возрождения нацизма в Европе - видео
Карнаухов рассказал о причинах возрождения нацизма в Европе - видео
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением и это не просто слова. Смотрите, что думает по этому поводу... 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T17:47+0400
2022-04-02T17:47+0400
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По всей Европе русские подвергаются притеснениям, советские памятники времен Великой Отечественной оскверняются, причем даже в Германии. Почему немцы возвращаются в 30-е годы ХХ века? Какие ошибки были допущены после Второй мировой и как не допустить их снова? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Сергей Сергеевич Карнаухов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Карнаухов рассказал о причинах возрождения нацизма в Европе - видео
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением и это не просто слова. Смотрите, что думает по этому поводу эксперт Сергей Карнаухов.
По всей Европе русские подвергаются притеснениям, советские памятники времен Великой Отечественной оскверняются, причем даже в Германии. Почему немцы возвращаются в 30-е годы ХХ века? Какие ошибки были допущены после Второй мировой и как не допустить их снова? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Сергей Сергеевич Карнаухов.