https://sputnik-georgia.ru/20220402/napadenie-na-bank-v-tbilisi-raskryto-zaderzhany-dva-cheloveka-265694707.html

Нападение на банк в Тбилиси раскрыто: задержаны два человека

Нападение на банк в Тбилиси раскрыто: задержаны два человека

Теперь предполагаемым грабителям грозит до девяти лет лишения свободы 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T14:31+0400

2022-04-02T14:31+0400

2022-04-02T14:55+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

"банк грузии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913438_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_7e5da14b58f311421437549cf2122534.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Инцидент произошел накануне вечером. По версии следствия, задержанные ворвались в здание банка в районе Африка на окраине столицы, и, угрожая кассиру огнестрельным оружием, забрали деньги.Сотруднику охраны банка удалось ранить нападавших, однако злоумышленники смогли выйти из здания и угнать автомобиль, угрожая водителю оружием. Водитель доставил их по желаемому адресу.Личность нападавших установили в течение нескольких часов. Во время обыска сотрудники полиции изъяли оружие и часть денег.Следствие по делу ведется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, тбилиси, "банк грузии"