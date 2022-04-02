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Нападение на банк в Тбилиси раскрыто: задержаны два человека
Нападение на банк в Тбилиси раскрыто: задержаны два человека
Теперь предполагаемым грабителям грозит до девяти лет лишения свободы 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T14:31+0400
2022-04-02T14:31+0400
2022-04-02T14:55+0400
происшествия
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"банк грузии"
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Инцидент произошел накануне вечером. По версии следствия, задержанные ворвались в здание банка в районе Африка на окраине столицы, и, угрожая кассиру огнестрельным оружием, забрали деньги.Сотруднику охраны банка удалось ранить нападавших, однако злоумышленники смогли выйти из здания и угнать автомобиль, угрожая водителю оружием. Водитель доставил их по желаемому адресу.Личность нападавших установили в течение нескольких часов. Во время обыска сотрудники полиции изъяли оружие и часть денег.Следствие по делу ведется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, "банк грузии"
Нападение на банк в Тбилиси раскрыто: задержаны два человека
14:31 02.04.2022 (обновлено: 14:55 02.04.2022)
Теперь предполагаемым грабителям грозит до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали двух человек по обвинению в разбойном нападении на филиал "Банка Грузии" в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Инцидент произошел накануне вечером. По версии следствия, задержанные ворвались в здание банка в районе Африка на окраине столицы, и, угрожая кассиру огнестрельным оружием, забрали деньги.
Сотруднику охраны банка удалось ранить нападавших, однако злоумышленники смогли выйти из здания и угнать автомобиль, угрожая водителю оружием. Водитель доставил их по желаемому адресу.
Личность нападавших установили в течение нескольких часов. Во время обыска сотрудники полиции изъяли оружие и часть денег.
Следствие по делу ведется по статьям "Разбой, совершенный группой лиц" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". В случае подтверждения вины задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.