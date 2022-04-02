https://sputnik-georgia.ru/20220402/politsiya-raskryla-ubiystvo-na-zapade-gruzii-zaderzhana-zhenschina-265696141.html

Полиция раскрыла убийство на западе Грузии: задержана женщина

Полиция раскрыла убийство на западе Грузии: задержана женщина

Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины на суде 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Кутаиси молодую женщину по обвинению в убийстве 43-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, 27-летняя обвиняемая 31 марта во время ссоры в городском парке ударила своего партнера ножом в горло и скрылась с места преступления. Раненый мужчина скончался в больнице.Сотрудникам полиции во время задержания удалось изъять орудие преступления.Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения виновности в умышленном убийстве.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости