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Полиция раскрыла убийство на западе Грузии: задержана женщина
Полиция раскрыла убийство на западе Грузии: задержана женщина
Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины на суде 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T20:01+0400
2022-04-02T20:01+0400
2022-04-02T20:01+0400
происшествия
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новости
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в городе Кутаиси молодую женщину по обвинению в убийстве 43-летнего мужчины, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным следствия, 27-летняя обвиняемая 31 марта во время ссоры в городском парке ударила своего партнера ножом в горло и скрылась с места преступления. Раненый мужчина скончался в больнице.Сотрудникам полиции во время задержания удалось изъять орудие преступления.Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения виновности в умышленном убийстве.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости
Полиция раскрыла убийство на западе Грузии: задержана женщина
Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины на суде
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали в городе Кутаиси молодую женщину по обвинению в убийстве 43-летнего мужчины, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, 27-летняя обвиняемая 31 марта во время ссоры в городском парке ударила своего партнера ножом в горло и скрылась с места преступления. Раненый мужчина скончался в больнице.
Сотрудникам полиции во время задержания удалось изъять орудие преступления.
Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения виновности в умышленном убийстве.