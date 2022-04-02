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Премьер Польши признал, что санкции против России не работают

Премьер Польши признал, что санкции против России не работают

Доказательство этому – курс рубля, который отыграл резкое падение, считает политик 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T15:01+0400

2022-04-02T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Введенные против России санкции не работают, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его словам, доказательством этому стал курс рубля, который в последнее время значительно отыграл резкое падение в конце февраля.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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новости, в мире, владимир путин, украина, украина: 30 лет независимости