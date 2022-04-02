Сатаплиа и пещера Прометея временно прекращают работу в Грузии
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПещера Прометея
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Заповедники Сатаплиа и пещера Прометея будут закрыты в течение двух дней
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Заповедники Грузии – Сатаплиа и пещера Прометея – временно прекращают работу из-за запланированных технических работ, сообщает Агентство охраняемых территорий страны.
Сатаплиа и пещера Прометея будут закрыты в течение двух дней. Сатаплиа не будет принимать визитеров 4-5 апреля, а пещера Прометея – 6-7 апреля.
Заповедник Сатаплиа находится в 220 километрах от Тбилиси, нынешней столицы Грузии, и в 7 километрах от Кутаиси, древней столицы. Название Сатаплиа связано с дикими пчелами, которые в древние времена обитали на этой территории. С грузинского слово "тапли" переводится как мед, то есть "сатаплиа" – это место, где есть мед.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкелет динозавра в здании, где размещены материалы, посвященные памяти ученого и исследователя Петрэ Чабукиани, который обнаружил пещеру в Сатаплиа.
Скелет динозавра в здании, где размещены материалы, посвященные памяти ученого и исследователя Петрэ Чабукиани, который обнаружил пещеру в Сатаплиа.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Следы динозавров сохранились на известняковой скале, притом на двух слоях, что является уникальным явлением в истории. Считается, что динозавры прошлись здесь 50-60 миллионов лет назад.
В прошлом, когда скала находилась под открытым небом, она постепенно разъедалась дождями. Чтобы сохранить следы, в 2010 году построили большое крытое помещение.
Главными достопримечательностями заповедника Сатаплия также являются пещера, в которой установили современную систему освещения и акустики, и смотровая площадка. Кстати, смотровая площадка не для слабонервных – она находится высоко на обрыве и имеет стеклянный пол.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПещера Сатаплиа
Пещера Сатаплиа
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Пещера Прометея расположена в селе Кумистави Цкалтубского муниципалитета, в 20 км от второго по величине грузинского города Кутаиси.
Самую крупную пещеру Грузии открыли в 1984 году. Сегодня туристам открыта лишь десятая часть пещеры. Внутри пещеры есть подземные реки и озера. Длина пещеры почти 2 км. На прогулку по шести залам (залы Аргонавтов, Колхиды, Медеи, Любви, Прометея и Иберии) уходит более часа.
Пещера Прометея
Пещера Прометея украшена разной формы подсвеченными минеральными образованиями и известковыми наростами – сталактитами, сталагмитами, сталагнатами, окаменевшими родниками и каменными занавесами. Ежегодно пещеру Прометея посещает до 200 тысяч туристов.
В Грузии 13 государственных заповедников, 10 Национальных парков, 41 естественный памятник и два защищенных ландшафта. Первая охраняемая территория – Лагодехский государственный заповедник – была создана в Грузии в 1912 году.