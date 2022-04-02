https://sputnik-georgia.ru/20220402/uzbekskie-blogery-znakomyatsya-s-gruziey-265696352.html

Узбекские блогеры знакомятся с Грузией

Узбекские блогеры знакомятся с Грузией

Визит блогеров поможет популяризировать страну, считают в Администрации туризма 02.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Блогеры и фотографы из Узбекистана знакомятся с туристическими направлениями Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Одиннадцать блогеров, приехавших по приглашению Администрации туризма, посещают разные регионы страны. Основное внимание уделено грузинской кухне, вину и культуре.Участники пресс-тура уже посетили Тбилиси и Мцхета. Блогеры также посетят Ананури, Степанцминда, Ахалцихе и Вардзия. Участники тура отправятся из Самцхе-Джавахети в Аджарию и посетят горный курорт Годердзи, а также Квемо Картли, где посетят каньон Дашбаши и поселок Асурети.Во время тура блогеры выкладывают в социальные сети фото и видеоотчеты о туристических объектах Грузии, которые увидят десятки тысяч подписчиков.Заместитель главы Национальной администрации туризма Тамаз Иорашвили отметил, что этот визит поможет популяризировать страну и повысить осведомленность о ней.Туризм важенДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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