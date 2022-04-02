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Узбекские блогеры знакомятся с Грузией
Узбекские блогеры знакомятся с Грузией
Визит блогеров поможет популяризировать страну, считают в Администрации туризма 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T21:01+0400
2022-04-02T21:01+0400
2022-04-02T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Блогеры и фотографы из Узбекистана знакомятся с туристическими направлениями Грузии, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Одиннадцать блогеров, приехавших по приглашению Администрации туризма, посещают разные регионы страны. Основное внимание уделено грузинской кухне, вину и культуре.Участники пресс-тура уже посетили Тбилиси и Мцхета. Блогеры также посетят Ананури, Степанцминда, Ахалцихе и Вардзия. Участники тура отправятся из Самцхе-Джавахети в Аджарию и посетят горный курорт Годердзи, а также Квемо Картли, где посетят каньон Дашбаши и поселок Асурети.Во время тура блогеры выкладывают в социальные сети фото и видеоотчеты о туристических объектах Грузии, которые увидят десятки тысяч подписчиков.Заместитель главы Национальной администрации туризма Тамаз Иорашвили отметил, что этот визит поможет популяризировать страну и повысить осведомленность о ней.Туризм важенДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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туризм, грузия, новости, узбекистан
Узбекские блогеры знакомятся с Грузией
Визит блогеров поможет популяризировать страну, считают в Администрации туризма
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik.
Блогеры и фотографы из Узбекистана знакомятся с туристическими направлениями Грузии, говорится в сообщении
Национальной администрации туризма.
Одиннадцать блогеров, приехавших по приглашению Администрации туризма, посещают разные регионы страны. Основное внимание уделено грузинской кухне, вину и культуре.
Участники пресс-тура уже посетили Тбилиси и Мцхета. Блогеры также посетят Ананури, Степанцминда, Ахалцихе и Вардзия. Участники тура отправятся из Самцхе-Джавахети в Аджарию и посетят горный курорт Годердзи, а также Квемо Картли, где посетят каньон Дашбаши и поселок Асурети.
Во время тура блогеры выкладывают в социальные сети фото и видеоотчеты о туристических объектах Грузии, которые увидят десятки тысяч подписчиков.
"Грузия – удивительная страна. Тбилиси представляет собой смесь старого города и современных технологий. Грузия очень красивая страна, с очень добрыми людьми и очень вкусными блюдами. Мне очень понравилось грузинское вино", – рассказал блогер Оскар Джалилов.
Заместитель главы Национальной администрации туризма Тамаз Иорашвили отметил, что этот визит поможет популяризировать страну и повысить осведомленность о ней.
Туризм важен
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.