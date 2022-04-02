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Военный эксперт: как украинские вертолеты долетели до Белгорода?
Военный эксперт: как украинские вертолеты долетели до Белгорода?
Два украинских вертолета пролетели на территорию России и нанесли удар по нефтебазе с топливом в Белгороде. Как это смогло произойти и почему системы ПВО не... 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T17:16+0400
2022-04-02T17:16+0400
2022-04-02T17:32+0400
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Как не допустить подобного в будущем? Как Россия ответит на украинскую провокацию? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Военный эксперт: как украинские вертолеты долетели до Белгорода?
17:16 02.04.2022 (обновлено: 17:32 02.04.2022)
Два украинских вертолета пролетели на территорию России и нанесли удар по нефтебазе с топливом в Белгороде. Как это смогло произойти и почему системы ПВО не смогли зафиксировать вертолеты?
Как не допустить подобного в будущем? Как Россия ответит на украинскую провокацию? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко