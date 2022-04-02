https://sputnik-georgia.ru/20220402/valyutnyy-strateg-egorov-otkaz-ot-dollara-zapuschen-ego-ne-ostanovit-265697184.html

Военный эксперт: как украинские вертолеты долетели до Белгорода?

Военный эксперт: как украинские вертолеты долетели до Белгорода?

Два украинских вертолета пролетели на территорию России и нанесли удар по нефтебазе с топливом в Белгороде. Как это смогло произойти и почему системы ПВО не... 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T17:16+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Как не допустить подобного в будущем? Как Россия ответит на украинскую провокацию? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022